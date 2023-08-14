***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2023 10:00
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184970
BIST
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11:517.848
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 133,18
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:5127,0489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0835
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:5129,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0172
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:511.665,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.665,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:49
|MERIT
|56,65
|29.562.883
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|19.193.937
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.402.170
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.939.566
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,50
|60.202.288
|% -5,29
|
|BRKVY
|42,02
|18.464.754
|% -4,50
|
|AVHOL
|112,90
|47.069.049
|% -3,67
|
|CUSAN
|19,76
|47.460.025
|% -3,42
|
|EREGL
|43,08
|5.486.802.605
|% 4,97
|
|ASTOR
|137,90
|4.427.839.547
|% 6,65
|
|THYAO
|265,10
|3.812.866.212
|% -0,23
|
|KRDMD
|25,48
|2.696.090.677
|% 8,33
|
|TUPRS
|115,30
|2.499.847.043
|% 3,87
|
|ZOREN
|4,39
|1.062.055.757
|% 6,55
|
|PETKM
|19,44
|2.484.125.450
|% 2,75
|
|EREGL
|43,08
|5.486.802.605
|% 4,97
|
|YKBNK
|16,26
|2.082.256.707
|% 3,17
|
|SKBNK
|3,84
|491.968.669
|% 1,32
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0465
|27,0520
|% 0,32
|
|Euro
|29,6190
|29,6276
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,2520
|34,4237
|% 0,37
|
|Frank
|30,7532
|30,9385
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1921
|7,2282
|% 0,37
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,38
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|6,49
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.140
|11.216
|28,00
|
|Yarım
|5.587
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,09
|
|B. Petrol
|86,61
|86,61
|-0,20
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