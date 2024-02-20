***TDGYO* *CMBTN* *DESPC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.02.2024 18:34
***TDGYO******CMBTN******DESPC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CMBTN, DESPC, TDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CMBTN.E, DESPC.E ve TDGYO.E payları 21/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250850
BIST
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18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0847
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9260
En Düşük
30,7911
18:0533,4585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1759
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
18:052.015,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,06
|Açılış
|: 2.015,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.018,20
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|THYAO
|281,25
|10.892.289.635
|% 0,99
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|AKBNK
|43,10
|5.756.317.928
|% 3,76
|
|GUBRF
|204,10
|5.315.743.202
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9160
|30,9226
|% 0,27
|
|Euro
|33,4547
|33,4651
|% 0,55
|
|Sterlin
|38,9560
|39,1514
|% 0,57
|
|Frank
|34,9605
|35,1711
|% 0,44
|
|Riyal
|8,2202
|8,2614
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|908,02
|909,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,41
|983,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,48
|82,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,12
|2.028,40
|% 0,66
|