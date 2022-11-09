***TDGYO* *ISFIN* *OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.11.2022 09:15
***TDGYO******ISFIN******OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISFIN, OZGYO, TDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078459
BIST
13:434.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 55,58
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
13:4318,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0862
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
13:4318,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
13:431.021,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.021,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:43
|ODAS
|9,79
|1.603.965.825
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|132.864.281
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|48.820.536
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.962.558
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.504.866
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|124.561.421
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|55.801.980
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|59.919.797
|% -9,84
|
|ULAS
|7,33
|6.208.549
|% -9,39
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|112,80
|5.473.276.993
|% -0,18
|
|EREGL
|36,08
|2.841.852.352
|% 0,95
|
|TTKOM
|13,84
|2.575.406.231
|% 1,02
|
|TCELL
|31,72
|2.312.008.576
|% 7,89
|
|ASELS
|36,86
|2.231.592.470
|% 1,88
|
|EKGYO
|5,15
|1.272.506.868
|% -0,96
|
|TTKOM
|13,84
|2.575.406.231
|% 1,02
|
|SKBNK
|2,16
|366.646.180
|% 2,37
|
|ODAS
|9,79
|1.603.965.825
|% 10,00
|
|TSKB
|3,14
|475.543.371
|% 0,64
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5960
|18,6088
|% 0,47
|
|Euro
|18,6999
|18,7158
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,2290
|21,3355
|% -0,39
|
|Frank
|18,7996
|18,9128
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9331
|4,9578
|% 0,37
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,77
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|1,36
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|116,00
|
|Tam
|6.823
|6.873
|-15,00
|
|Yarım
|3.325
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,35
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,02
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|-0,67
|