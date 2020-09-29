***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2020 09:29
***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamid Abdullah Hussein Alahmar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877133
BIST
10:491.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
10:497,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0453
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8539
En Düşük
7,7776
10:499,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0572
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1684
En Düşük
9,0696
10:49474,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,02
|Açılış
|: 474,28
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler10:49
|YAPRK
|53,35
|356.805
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|374.180
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|1.999.413
|% 10,00
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|3.281.796
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|ARMDA
|62,30
|5.979.511
|% -7,01
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|SISE
|7,62
|1.284.142.924
|% -1,93
|
|GARAN
|6,98
|213.653.725
|% -0,14
|
|ODAS
|2,78
|206.452.528
|% 2,21
|
|SODA
|8,54
|194.612.659
|% -2,40
|
|TRKCM
|4,97
|178.722.038
|% -2,55
|
|SISE
|7,62
|1.284.142.924
|% -1,93
|
|ODAS
|2,78
|206.452.528
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,75
|111.324.163
|% 6,06
|
|IHEVA
|2,29
|104.571.703
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,29
|117.375.613
|% 1,54
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8435
|7,8459
|% 0,58
|
|Euro
|9,1516
|9,1613
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,0595
|10,1100
|% 0,73
|
|Frank
|8,4509
|8,5018
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0831
|2,0936
|% 0,40
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,35
|
|Altın Gr.
|474
|474
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,23
|