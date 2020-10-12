***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2020 16:00
***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamid Abdullah Hussein Alahmar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880753
BIST
15:531.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 13,13
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:537,8547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:539,2792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0147
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:53486,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,69
|Açılış
|: 486,97
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:53
|KENT
|321,20
|6.845.341
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.366.542
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|3.830.507
|% 10,00
|
|AVOD
|10,02
|83.600.773
|% 9,99
|
|KATMR
|8,26
|120.601.932
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.596.497
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,69
|1.538.192.120
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,90
|932.233.216
|% 5,07
|
|SISE
|6,93
|761.503.110
|% 0,29
|
|GARAN
|7,16
|634.721.976
|% 0,85
|
|ISFIN
|4,09
|596.618.089
|% 3,54
|
|PETKM
|4,69
|1.538.192.120
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,90
|932.233.216
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,84
|469.349.854
|% 2,22
|
|TSKB
|1,14
|188.492.535
|% 1,79
|
|ISFIN
|4,09
|596.618.089
|% 3,54
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8514
|7,8547
|% -0,02
|
|Euro
|9,2703
|9,2792
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,2110
|10,2622
|% -0,08
|
|Frank
|8,6002
|8,6520
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0885
|2,0990
|% 0,02
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-4,67
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|0,08
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,04
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|-0,50
|
Seans Raporu
15:53
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16:05DOAS
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16:02BNTAS
Yüzde 4.60 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 794, 281 adet işlem
-
16:01KATMR
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 086, 136 adet işlem