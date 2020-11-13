***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.11.2020 15:18
***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888407
BIST
16:401.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 16,39
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:407,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:409,1000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0022
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:40467,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,68
|Açılış
|: 467,64
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KARTN
|2.145,00
|49.238.309
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.776.629
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.770.043
|% 9,99
|
|PENGD
|4,96
|33.474.055
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,82
|3.967.011.900
|% 2,20
|
|KRDMD
|4,33
|2.869.033.769
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.418.014.469
|% 5,05
|
|AKBNK
|6,31
|1.247.223.454
|% 1,12
|
|PETKM
|4,76
|1.015.737.280
|% 2,37
|
|KRDMD
|4,33
|2.869.033.769
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.418.014.469
|% 5,05
|
|GARAN
|8,82
|3.967.011.900
|% 2,20
|
|TSKB
|2,29
|753.148.713
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,89
|463.974.574
|% 0,53
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6868
|7,6924
|% 0,05
|
|Euro
|9,0774
|9,1117
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,0994
|10,1500
|% 0,38
|
|Frank
|8,3852
|8,4357
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0464
|2,0567
|% 0,08
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|15,22
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.111
|3.158
|9,00
|
|Tam
|3.088
|3.168
|3,05
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|1,48
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,73
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,12
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,62
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:50KERVT
Yüzde 7.32 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 414, 441 adet işlem
-
16:49SAFKR
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 685, 649 adet işlem
-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 24 artarak (% 0.86 ) 1, 438
-
16:48XU100
Endeks 1, 286 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 25, 140.00 milyon TL de
-
16:48KFEIN
Yüzde 4.57 oranında artışla 17.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 496, 444 adet işlem