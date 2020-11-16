***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2020 09:27
***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 13.11.2020
İlgili Şirketler TDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888575
BIST
13:451.303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 11,76
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
13:457,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0538
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7364
En Düşük
7,6062
13:459,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0777
|Açılış
|: 9,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1654
En Düşük
9,0167
13:45469,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,00
|Açılış
|: 469,34
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,25
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler13:45
|DAGI
|8,80
|109.348.049
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.613.787
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.025.492
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|231.600.609
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.947.105
|% 9,99
|
|UZERB
|29,20
|276.991
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|745.550
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|356.907
|% -9,96
|
|EUYO
|6,99
|768.138
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,91
|2.517.610
|% -9,91
|
|GARAN
|9,06
|1.811.751.110
|% 2,26
|
|KRDMD
|4,40
|989.652.204
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,93
|629.214.026
|% 1,03
|
|AKBNK
|6,38
|523.049.107
|% 1,11
|
|SISE
|6,86
|509.153.913
|% 0,73
|
|KRDMD
|4,40
|989.652.204
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,93
|629.214.026
|% 1,03
|
|GARAN
|9,06
|1.811.751.110
|% 2,26
|
|USAK
|2,60
|357.555.064
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,91
|228.721.719
|% 0,53
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7285
|7,7342
|% 0,70
|
|Euro
|9,1560
|9,1651
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,1349
|10,1858
|% 0,31
|
|Frank
|8,4270
|8,4778
|% 0,58
|
|Riyal
|2,0504
|2,0607
|% 0,42
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,44
|
|Altın Gr.
|469
|470
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.180
|5,64
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|2,73
|
|Çeyrek
|752
|769
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|0,08
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|0,71
|