***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
20.11.2023 20:09
***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (TDGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 21.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı Ad-Soyad MKK Sicil No
Altun KANAT 46715845
Emre KANAT 46511332
Hüseyin Umut ÇALIŞKAN 46845654
Murat TEKTAŞ 47134859
Mustafa Cem PEHLİVAN 44776792
Nuran ÖZDEN 22148538
Serdar GECE 31208131
Vedat Orhan ÖZCAN 23735163
Karar 2023/73 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219015
BIST
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18:057.946
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 93,01
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
18:0528,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0701
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7818
En Düşük
28,6078
18:0531,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2261
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5568
En Düşük
31,2258
18:051.823,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.824,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAYO
|27,94
|13.051.691
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|49.792.846
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.798.833
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.413.882
|% 10,00
|
|BRSAN
|804,00
|1.963.061.012
|% 9,99
|
|ISBTR
|627.965,00
|6.290.750
|% -10,00
|
|KLNMA
|47,70
|13.557.477
|% -10,00
|
|BALAT
|34,12
|5.595.996
|% -9,97
|
|AYES
|45,96
|7.286.202
|% -9,97
|
|KSTUR
|2.101,00
|5.509.763
|% -9,75
|
|THYAO
|254,75
|9.478.275.377
|% 0,20
|
|ASELS
|44,60
|3.864.251.470
|% 5,64
|
|EREGL
|39,60
|3.805.395.266
|% 3,45
|
|TUPRS
|153,60
|3.572.879.201
|% 0,07
|
|MIATK
|51,00
|2.569.647.828
|% -9,05
|
|ZOREN
|5,08
|1.081.007.118
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,65
|1.499.169.663
|% 1,59
|
|ISCTR
|20,82
|2.471.115.491
|% 1,36
|
|IHLAS
|1,36
|146.730.863
|% -4,90
|
|SKBNK
|7,23
|761.821.620
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7292
|28,7475
|% 0,24
|
|Euro
|31,4453
|31,5568
|% 0,72
|
|Sterlin
|35,8061
|35,9857
|% 0,50
|
|Frank
|32,3437
|32,5386
|% 0,31
|
|Riyal
|7,6400
|7,6783
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,51
|23,55
|% 0,66
|
|Platin
|922,80
|924,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,90
|1.090,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,75
|82,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.977,05
|1.977,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RNPOL
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 178, 580 adet işlem
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17:56ASELS
Yüzde 5.54 oranında artışla 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 817, 448 adet işlem
-
17:55KRSTL
Yüzde 7.09 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 405, 297 adet işlem
-
17:54PENTA
Yüzde 5.93 oranında artışla 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 673, 750 adet işlem
-
17:53EDATA
Yüzde 7.93 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 379, 925 adet işlem