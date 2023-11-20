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***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

20.11.2023 20:09
***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (TDGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 21.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 
Yatırımcı Ad-Soyad  MKK Sicil No 
Altun KANAT  46715845 
Emre KANAT  46511332 
Hüseyin Umut ÇALIŞKAN  46845654 
Murat TEKTAŞ  47134859 
Mustafa Cem PEHLİVAN  44776792 
Nuran ÖZDEN  22148538 
Serdar GECE  31208131 
Vedat Orhan ÖZCAN  23735163 
Karar 2023/73 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219015


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