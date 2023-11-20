***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [TDGYO]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıBildirim İçeriğiAçıklamalarTrend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (TDGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 21.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı Ad-Soyad MKK Sicil NoAltun KANAT 46715845Emre KANAT 46511332Hüseyin Umut ÇALIŞKAN 46845654Murat TEKTAŞ 47134859Mustafa Cem PEHLİVAN 44776792Nuran ÖZDEN 22148538Serdar GECE 31208131Vedat Orhan ÖZCAN 23735163Karar 2023/73 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219015BIST