***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.03.2021 20:07
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, denetimden sorumlu komitenin de görüşü alınarak Şirketimizin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş 'nin yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918071
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0910
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0691
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0911
En Düşük
8,9387
18:05417,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,13
|Açılış
|: 417,55
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
418,60
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5579
|7,5669
|% 1,22
|
|Euro
|9,0342
|9,0456
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,4960
|10,5486
|% 0,63
|
|Frank
|8,1088
|8,1576
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0086
|2,0187
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-5,16
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,82
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,49
|69,49
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
Yüzde 8.50 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 872 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 15 artarak (% 0.01 ) 1, 363
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, LUKSK, KAPLM, UMPAS, SANKO, MERIT, VAKKO
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17:57
KAPLM, CLEBI, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ALBRK, KAREL, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında