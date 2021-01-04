***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarBursa İli Nilüfer İlçesi 7561 Ada 2 Parsel için 27.07.2020 tarihli düzenleme şeklinde taşınmazın satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı hakkın tespiti raporu ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896757BIST