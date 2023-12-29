***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiBursa - Görükle Projesi Yıl sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarSeri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Bursa İli Nilüfer ilçesi Görükle / Dumlupınar Mahallesi 7561 ada 2 parsel üzerinde yer alan 40 adet bağımsız bölüme yönelik 2023 yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olup Ek'te yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230541BIST