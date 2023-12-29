***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 14:04
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Bursa - Görükle Projesi Yıl sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Bursa İli Nilüfer ilçesi Görükle / Dumlupınar Mahallesi 7561 ada 2 parsel üzerinde yer alan 40 adet bağımsız bölüme yönelik 2023 yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olup Ek'te yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230541
BIST
'
15:497.467
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 70,91
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4929,5523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1282
|Açılış
|: 29,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4932,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0366
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:491.962,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.962,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:47
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TRCAS
|19,30
|42.702.538
|% 9,97
|
|TARKM
|551,50
|326.609.777
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.437.006
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,22
|18.169.098
|% -60,10
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,44
|45.754.427
|% -5,71
|
|LKMNH
|57,85
|19.084.572
|% -4,54
|
|INTEM
|206,10
|39.688.444
|% -3,74
|
|GUBRF
|150,70
|9.456.505.979
|% 7,72
|
|THYAO
|229,60
|2.382.651.823
|% 0,26
|
|SKBNK
|4,32
|2.269.194.683
|% 4,35
|
|AKBNK
|36,78
|1.997.169.171
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,46
|1.897.986.131
|% 3,81
|
|SKBNK
|4,32
|2.269.194.683
|% 4,35
|
|EKGYO
|6,90
|666.775.674
|% -0,58
|
|ISCTR
|23,46
|1.897.986.131
|% 3,81
|
|YKBNK
|19,66
|1.594.809.504
|% 2,24
|
|ISGYO
|15,27
|1.204.305.385
|% 7,69
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5485
|29,5527
|% 0,44
|
|Euro
|32,6875
|32,6967
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,4970
|37,6851
|% 0,36
|
|Frank
|35,1558
|35,3676
|% 1,22
|
|Riyal
|7,8570
|7,8964
|% 0,41
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,75
|1.007,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.119,79
|1.124,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,29
|77,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,13
|2.065,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02FORMT
Yüzde 9.22 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 254, 820 adet işlem
-
16:01KONKA
Yüzde 7.03 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 582 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, HEKTS, SISE
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KONTR, GARAN
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 36 artarak (% 0.71 ) 6, 590