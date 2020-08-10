***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 -14.102 2.660.752 10.919.027 44.244.173 44.244.173Transferler14 10.919.027 -10.919.027Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 46.998 4.995.855 5.042.853 5.042.853Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 32.896 8.258.275 4.995.855 49.287.026 49.287.026Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108Transferler14 8.185.208 -8.185.208Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -12.109 544.474 532.365 532.365Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 4.516 16.443.483 544.474 52.992.473 52.992.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.164.573 4.854.380Dönem Karı (Zararı)544.474 4.995.855Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 544.474 4.995.855Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler221.920 29.975Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.10.11 158.184 77.840Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler94.623 -60.236Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler59.741 -60.236Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34.882 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-30.887 12.371Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -30.887 12.371İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.386.059 -188.331Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.999 -553.977İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -4.999 -553.977Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.521 -126.649İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 97.400 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-129.921 -126.649Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 5.268.006 20.974.679Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 250.134 -5.525Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-87.315 -800.475İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -61.719 -822.491İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -25.596 22.016Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -60.871 13.595Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-122.451 -3.128.514İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -43.800 -2.871.695İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -78.651 -256.819Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 -2.291.432 -18.147.441İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler467.508 1.585.976Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 467.508 1.751.138Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -165.162Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.152.453 4.837.499Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 12.120 16.881YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 56.402Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 71.167Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 71.167Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -14.765Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -14.765FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.923.092 -5.307.640Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.960.048 8.454.712Kredilerden Nakit Girişleri24 7.960.048 8.454.712Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.883.140 -13.762.352Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları24 -11.883.140 -13.762.352YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)241.481 -396.858NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)241.481 -396.858DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 3.043.578 1.605.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 3.285.059 1.208.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 3.285.059 3.043.578Ticari Alacaklar9.434 4.435İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 9.434 4.435Diğer Alacaklar192.121 159.600İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 97.400İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 192.121 62.200Stoklar8 61.988.859 67.256.865Peşin Ödenmiş Giderler269.911 520.045İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 269.911 520.045Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 5.293 17.413Diğer Dönen Varlıklar5.053.005 5.513.136İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 5.053.005 5.513.136ARA TOPLAM70.803.682 76.515.072TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR70.803.682 76.515.072DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 231.945 276.006Kullanım Hakkı Varlıkları10 409.932 522.892Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.076 5.239Diğer Haklar11 4.076 5.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR645.953 804.137TOPLAM VARLIKLAR71.449.635 77.319.209KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45.568 3.720İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45.568 3.720Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar24 45.568 3.720Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.504.795 11.766.460İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.504.795 11.766.460Banka Kredileri24 3.504.795 11.766.460Ticari Borçlar18.009 105.324İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 61.719İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 18.009 43.605Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 17.906 78.777Diğer Borçlar6.599.902 6.722.353İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 6.594.467 6.638.267İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 5.435 84.086Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)113.965 2.405.397İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 113.965 2.405.397Kısa Vadeli Karşılıklar91.980 32.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 43.910 19.080Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 48.070 13.188ARA TOPLAM10.392.125 21.114.299TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.392.125 21.114.299UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.947.757 3.651.032İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.947.757 3.651.032Banka Kredileri24 7.947.757 3.651.032Uzun Vadeli Karşılıklar117.280 93.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 117.280 93.770TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.065.037 3.744.802TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.457.162 24.859.101ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.992.473 52.460.108Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.516 16.625Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.516 16.625Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 4.516 16.625Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.443.483 8.258.275Net Dönem Karı veya Zararı23 544.474 8.185.208TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.992.473 52.460.108TOPLAM KAYNAKLAR71.449.635 77.319.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 8.116.910 36.822.003 2.000.004 36.778.003Satışların Maliyeti16 -5.760.007 -28.344.944 -1.404.915 -28.344.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.356.903 8.477.059 595.089 8.433.059BRÜT KAR (ZARAR)2.356.903 8.477.059 595.089 8.433.059Genel Yönetim Giderleri17 -1.137.467 -1.582.910 -392.949 -773.640Pazarlama Giderleri17 -223.087 -134.630 -171.219 -81.689Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 379.977 245.860 109.815 106.947Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -78.644 -90.212 -30.574 11.806ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.297.682 6.915.167 110.162 7.696.483Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35.997 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.333.679 6.915.167 110.162 7.696.483Finansman Giderleri19 -789.205 -1.919.312 -190.430 -620.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)544.474 4.995.855 -80.268 7.075.623Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)544.474 4.995.855 -80.268 7.075.623DÖNEM KARI (ZARARI)544.474 4.995.855 -80.268 7.075.623Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları544.474 4.995.855 -80.268 7.075.623Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,01800000 0,16700000 -0,00300000 0,23600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.109 46.998 -18.165 31.701Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -12.109 46.998 -18.165 31.701Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.109 46.998 -18.165 31.701TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)532.365 5.042.853 -98.433 7.107.324Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23 532.365 5.042.853 -98.433 7.107.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867667BIST