***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 -14.102 2.660.752 10.919.027 44.244.173 44.244.173Transferler14 10.919.027 -10.919.027Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 38.879 6.868.989 6.907.868 6.907.868Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 24.777 8.258.275 6.868.989 51.152.041 51.152.041Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108Transferler14 8.185.208 -8.185.208Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 30.540 -491.462 -460.922 -460.922Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 47.165 16.443.483 -491.462 51.999.186 51.999.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.821.912 11.235.922Dönem Karı (Zararı)-491.462 6.868.989Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 -491.462 6.868.989Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler157.436 178.131Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 158.184 222.984Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.139 -55.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4.743 -55.657Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34.882 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-30.887 10.804Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -30.887 10.804İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.144.575 4.172.161Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.487 -283.847İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -41.487 -283.847Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.420 -125.809İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 97.400 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -121.820 -125.809Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 5.344.057 24.067.376Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 4.647 154.574Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-52.832 -922.833İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -61.719 -923.299İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 8.887 466Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.848 -21.026Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-383.585 -3.500.979İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -303.620 -3.240.643İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -79.965 -260.336Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 -2.296.432 -17.943.449İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler585.779 2.748.154Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 585.779 2.897.448Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -149.294Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.810.549 11.219.281Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 11.363 16.641YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 119.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 143.078Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 143.078Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -23.982Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -21.876Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -2.106FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.772.562 -10.451.237Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.110.578 3.645.911Kredilerden Nakit Girişleri24 7.110.578 3.645.911Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.883.140 -14.097.148Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları24 -11.883.140 -14.097.148YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.950.650 903.781NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.950.650 903.781DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 3.043.578 1.605.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 1.092.928 2.509.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 1.092.928 3.043.578Ticari Alacaklar45.922 4.435İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 45.922 4.435Diğer Alacaklar184.020 159.600İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 97.400İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 184.020 62.200Stoklar8 61.912.808 67.256.865Peşin Ödenmiş Giderler515.398 520.045İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 515.398 520.045Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 6.050 17.413Diğer Dönen Varlıklar5.050.033 5.513.136İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 5.050.033 5.513.136ARA TOPLAM68.807.159 76.515.072TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR68.807.159 76.515.072DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 212.885 276.006Kullanım Hakkı Varlıkları10 353.454 522.892Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.964 5.239Diğer Haklar11 6.964 5.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR573.303 804.137TOPLAM VARLIKLAR69.380.462 77.319.209KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.640.323 11.766.460İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 3.640.323 11.766.460Banka Kredileri3.383.506 11.699.462Kiralama İşlemlerinden Borçlar256.817 66.998Diğer Finansal Yükümlülükler24 2.464 3.720Ticari Borçlar52.492 105.324İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 61.719İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 52.492 43.605Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 87.625 78.777Diğer Borçlar6.338.768 6.722.353İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 6.334.647 6.638.267İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 4.121 84.086Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)108.965 2.405.397İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 108.965 2.405.397Kısa Vadeli Karşılıklar59.849 32.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 11.779 19.080Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 48.070 13.188ARA TOPLAM10.290.486 21.114.299TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.290.486 21.114.299UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.005.863 3.651.032İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 7.005.863 3.651.032Banka Kredileri6.833.101 3.136.419Kiralama İşlemlerinden Borçlar172.762 514.613Uzun Vadeli Karşılıklar84.927 93.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 84.927 93.770TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.090.790 3.744.802TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.381.276 24.859.101ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.999.186 52.460.108Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)47.165 16.625Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.165 16.625Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 47.165 16.625Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.443.483 8.258.275Net Dönem Karı veya Zararı23 -491.462 8.185.208TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.999.186 52.460.108TOPLAM KAYNAKLAR69.380.462 77.319.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 8.510.492 44.196.727 393.582 7.374.724Satışların Maliyeti16 -6.715.245 -30.877.677 -955.238 -2.532.733TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.795.247 13.319.050 -561.656 4.841.991BRÜT KAR (ZARAR)1.795.247 13.319.050 -561.656 4.841.991Genel Yönetim Giderleri17 -1.764.993 -2.347.379 -627.526 -764.469Pazarlama Giderleri17 -310.107 -199.071 -87.020 -64.441Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 630.241 232.697 250.264 -13.163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -98.648 -90.212 -20.004 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)251.740 10.915.085 -1.045.942 3.999.918Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler72.301 0 36.304 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)324.041 10.915.085 -1.009.638 3.999.918Finansman Giderleri19 -815.503 -4.046.096 -26.298 -2.126.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-491.462 6.868.989 -1.035.936 1.873.134Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-491.462 6.868.989 -1.035.936 1.873.134DÖNEM KARI (ZARARI)-491.462 6.868.989 -1.035.936 1.873.134Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-491.462 6.868.989 -1.035.936 1.873.134Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 23 -0,01600000 0,22900000 -0,03500000 0,06200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.540 38.879 42.649 -8.119Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 30.540 38.879 42.649 -8.119Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.540 38.879 42.649 -8.119TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-460.922 6.907.868 -993.287 1.865.015Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23 -460.922 6.907.868 -993.287 1.865.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885089BIST