***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 18:24
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -14.102 2.660.752 10.919.027 44.244.173 44.244.173
Transferler
14 10.919.027 -10.919.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 38.879 6.868.989 6.907.868 6.907.868
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 24.777 8.258.275 6.868.989 51.152.041 51.152.041
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108
Transferler
14 8.185.208 -8.185.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 30.540 -491.462 -460.922 -460.922
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 47.165 16.443.483 -491.462 51.999.186 51.999.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.821.912 11.235.922
Dönem Karı (Zararı)
-491.462 6.868.989
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 -491.462 6.868.989
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
157.436 178.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 158.184 222.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.139 -55.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.743 -55.657
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.882 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-30.887 10.804
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -30.887 10.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.144.575 4.172.161
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.487 -283.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -41.487 -283.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.420 -125.809
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 97.400 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -121.820 -125.809
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 5.344.057 24.067.376
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 4.647 154.574
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.832 -922.833
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -61.719 -923.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 8.887 466
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.848 -21.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-383.585 -3.500.979
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -303.620 -3.240.643
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -79.965 -260.336
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -2.296.432 -17.943.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
585.779 2.748.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 585.779 2.897.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -149.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.810.549 11.219.281
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 11.363 16.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 119.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 143.078
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 143.078
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -23.982
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -21.876
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.106
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.772.562 -10.451.237
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.110.578 3.645.911
Kredilerden Nakit Girişleri
24 7.110.578 3.645.911
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.883.140 -14.097.148
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -11.883.140 -14.097.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.950.650 903.781
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.950.650 903.781
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 3.043.578 1.605.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 1.092.928 2.509.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
26 1.092.928 3.043.578
Ticari Alacaklar
45.922 4.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 45.922 4.435
Diğer Alacaklar
184.020 159.600
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 97.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 184.020 62.200
Stoklar
8 61.912.808 67.256.865
Peşin Ödenmiş Giderler
515.398 520.045
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 515.398 520.045
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 6.050 17.413
Diğer Dönen Varlıklar
5.050.033 5.513.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 5.050.033 5.513.136
ARA TOPLAM
68.807.159 76.515.072
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.807.159 76.515.072
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 212.885 276.006
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 353.454 522.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.964 5.239
Diğer Haklar
11 6.964 5.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
573.303 804.137
TOPLAM VARLIKLAR
69.380.462 77.319.209
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.640.323 11.766.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 3.640.323 11.766.460
Banka Kredileri
3.383.506 11.699.462
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
256.817 66.998
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 2.464 3.720
Ticari Borçlar
52.492 105.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 61.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 52.492 43.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 87.625 78.777
Diğer Borçlar
6.338.768 6.722.353
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 6.334.647 6.638.267
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 4.121 84.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
108.965 2.405.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 108.965 2.405.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.849 32.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.779 19.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 48.070 13.188
ARA TOPLAM
10.290.486 21.114.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.290.486 21.114.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.005.863 3.651.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 7.005.863 3.651.032
Banka Kredileri
6.833.101 3.136.419
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
172.762 514.613
Uzun Vadeli Karşılıklar
84.927 93.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 84.927 93.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.090.790 3.744.802
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.381.276 24.859.101
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.999.186 52.460.108
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.165 16.625
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.165 16.625
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 47.165 16.625
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.443.483 8.258.275
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -491.462 8.185.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.999.186 52.460.108
TOPLAM KAYNAKLAR
69.380.462 77.319.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 8.510.492 44.196.727 393.582 7.374.724
Satışların Maliyeti
16 -6.715.245 -30.877.677 -955.238 -2.532.733
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.795.247 13.319.050 -561.656 4.841.991
BRÜT KAR (ZARAR)
1.795.247 13.319.050 -561.656 4.841.991
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.764.993 -2.347.379 -627.526 -764.469
Pazarlama Giderleri
17 -310.107 -199.071 -87.020 -64.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 630.241 232.697 250.264 -13.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -98.648 -90.212 -20.004 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
251.740 10.915.085 -1.045.942 3.999.918
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
72.301 0 36.304 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
324.041 10.915.085 -1.009.638 3.999.918
Finansman Giderleri
19 -815.503 -4.046.096 -26.298 -2.126.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-491.462 6.868.989 -1.035.936 1.873.134
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-491.462 6.868.989 -1.035.936 1.873.134
DÖNEM KARI (ZARARI)
-491.462 6.868.989 -1.035.936 1.873.134
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-491.462 6.868.989 -1.035.936 1.873.134
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 23 -0,01600000 0,22900000 -0,03500000 0,06200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.540 38.879 42.649 -8.119
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 30.540 38.879 42.649 -8.119
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.540 38.879 42.649 -8.119
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-460.922 6.907.868 -993.287 1.865.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -460.922 6.907.868 -993.287 1.865.015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885089
BIST