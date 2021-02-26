***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 -14.102 -2.660.752 10.919.027 52.460.108 52.460.108Transferler10.919.027 -10.919.027Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 30.707 8.185.208 8.185.208 8.185.208Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108Transferler8.185.208 -8.185.208Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -29.995 -1.735.827 1.765.822 1.765.822Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 -13.370 16.443.483 -1.735.827 50.694.286 50.694.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.737.538 16.326.923Dönem Karı (Zararı)-1.735.827 8.185.208Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 -1.735.827 8.185.208Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler340.860 -1.641.725Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 301.339 324.052Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14.226 -1.534.91797.400 -97.400İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -20.031 -6.289Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 4.242.468 28.779.916Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 382.637 339.237Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.962 -1.059.782İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -52.586 -1.024.144İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 44.624 -35.638Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 2.344 -14.119Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler374.982 -4.418.881İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 454.603 -4.024.343İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -79.621 -394.538Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 -1.198.432 -16.909.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler317.185 2.997.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 317.185 3.178.242Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -181.113Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.687.049 16.149.400Alınan Faiz39.125 171.714Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 11.364 5.809YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.159 291.785Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.105 317.037Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 1.105 317.037Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.264 -25.252Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -10.720 -23.147Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.544 -2.105FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.446.380 -15.180.666Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 96.328Kredilerden Nakit Girişleri24 0 96.328Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.446.380 -15.276.994Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları24 -5.446.380 -15.276.994YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.722.001 1.438.042NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.722.001 1.438.042DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 3.043.578 1.605.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 321.577 3.043.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 321.577 3.043.578Ticari Alacaklar11.175 4.435İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6.174 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.001 4.435Diğer Alacaklar71.606 159.600İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 97.400İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 71.606 62.200Stoklar8 63.102.006 67.256.865Peşin Ödenmiş Giderler137.408 520.045İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 137.408 520.045Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 6.049 17.413Diğer Dönen Varlıklar5.087.779 5.513.136İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 5.087.779 5.513.136ARA TOPLAM68.737.600 76.515.072TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR68.737.600 76.515.072DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 197.987 276.006Tesis, Makine ve Cihazlar9 30.297 32.955Mobilya ve Demirbaşlar9 49.699 61.293Özel Maliyetler9 117.991 181.758Kullanım Hakkı Varlıkları10 420.327 522.892Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.303 5.239Diğer Haklar11 6.303 5.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR624.617 804.137TOPLAM VARLIKLAR69.362.217 77.319.209KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.742.229 11.766.460İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 3.742.229 11.766.460Banka Kredileri3.532.190 11.699.462Kiralama İşlemlerinden Borçlar210.039 66.998Diğer Finansal Yükümlülükler24 23 3.720Ticari Borçlar97.362 105.324İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 9.133 61.719İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 88.229 43.605Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 70.496 78.777Diğer Borçlar7.097.335 6.722.353İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 7.092.870 6.638.267İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 4.465 84.086Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.206.965 2.405.397İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 1.206.965 2.405.397Kısa Vadeli Karşılıklar127.250 32.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 15.710 19.080Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 111.540 13.188ARA TOPLAM12.341.660 21.114.299TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.341.660 21.114.299UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.232.580 3.651.032İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 6.232.580 3.651.032Banka Kredileri5.942.309 3.136.419Kiralama İşlemlerinden Borçlar290.271 514.613Uzun Vadeli Karşılıklar93.691 93.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 93.691 93.770TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.326.271 3.744.802TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.667.931 24.859.101ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.694.286 52.460.108Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.370 16.625Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.370 16.625Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.370 16.625Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.443.483 8.258.275Net Dönem Karı veya Zararı23 -1.735.827 8.185.208TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.694.286 52.460.108TOPLAM KAYNAKLAR69.362.217 77.319.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 8.511.716 50.646.477Satışların Maliyeti16 -5.929.829 -35.685.962TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.581.887 14.960.515BRÜT KAR (ZARAR)2.581.887 14.960.515Genel Yönetim Giderleri17 -2.375.548 -3.182.869Pazarlama Giderleri17 -376.111 -1.223.148Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 736.538 2.046.597Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -327.709 -63.132ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)239.057 12.537.963Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler92.079 19.905FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)331.136 12.557.868Finansman Giderleri19 -2.066.963 -4.372.660SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.735.827 8.185.208Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.735.827 8.185.208DÖNEM KARI (ZARARI)-1.735.827 8.185.208Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.735.827 8.185.208Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Kr) 23 -0,05800000 0,27300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29.995 30.727Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -29.995 30.727Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.995 30.727TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.765.822 8.215.935Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23 -1.765.822 8.215.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913491BIST