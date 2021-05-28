***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108Transferler28 6.056 624.742 630.798 630.798Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 624.742 624.742 624.742Dönem Karı (Zararı)28 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 6.056 6.056 6.056Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 22.681 16.443.483 624.742 53.090.906 53.090.906Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 -13.370 16.443.483 -1.735.827 50.694.286 50.694.286Transferler28 -1.735.827 1.735.827Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 -676.564 -676.564 -676.564Dönem Karı (Zararı)28 -676.564 -676.564 -676.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 0Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 -13.370 14.707.656 -676.564 50.017.722 50.017.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.414 2.575.358Dönem Karı (Zararı)-676.564 624.742Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-676.564 624.742Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler382.404 105.611Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,16,19 73.390 79.148Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.026 46.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 15.026 11.948Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 0 34.882Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler293.988 -20.367Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler35 0 -20.367Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35 293.988 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler233.711 1.828.003Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 6.174 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.174 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-668.119 -2.196İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -659.500 97.400İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -8.619 -99.596Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -23.500 3.863.205Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -159.789 295.132Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.913 -61.098İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -9.133 -61.719İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 117.046 621Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 -50.657 -8.403Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler264.530 -127.886İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 260.000 -43.800İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 4.530 -84.086Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 781.941 -2.111.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.782 -19.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -24.782 -19.320Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-60.449 2.558.356Alınan Faiz0 20.367Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.965 -3.365YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.400 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.400 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.400FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-249.674 -3.081.999Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri974.048 8.744.663Kredilerden Nakit Girişleri974.048 8.744.663Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-929.734 -11.826.662Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları44 -929.734 -11.826.662Ödenen Faiz35 -293.988 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-316.488 -506.641NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-316.488 -506.641DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 321.577 3.043.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.089 2.536.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.089 321.577Ticari Alacaklar5.001 11.175İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 6.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.001 5.001Diğer Alacaklar739.725 71.606İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 659.500 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 80.225 71.606Stoklar9 63.125.506 63.102.006Peşin Ödenmiş Giderler297.197 137.408İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 297.197 137.408Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 11.014 6.049Diğer Dönen Varlıklar5.112.061 5.087.779İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 5.112.061 5.087.779ARA TOPLAM69.295.593 68.737.600TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.295.593 68.737.600DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 180.436 197.987Kullanım Hakkı Varlıkları10 367.643 420.327Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.048 6.303Diğer Haklar11 5.048 6.303TOPLAM DURAN VARLIKLAR553.127 624.617TOPLAM VARLIKLAR69.848.720 69.362.217KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar56.195 23İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44 56.195 23Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.660.105 3.742.229İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 4.660.105 3.742.229Ticari Borçlar205.275 97.362İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 9.133İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 205.275 88.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 19.839 70.496Diğer Borçlar7.361.865 7.097.335İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 7.352.870 7.092.870İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.995 4.465Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.988.906 1.206.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.988.906 1.206.965Kısa Vadeli Karşılıklar127.250 127.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 15.710 15.710Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 111.540 111.540ARA TOPLAM14.419.435 12.341.660TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.419.435 12.341.660UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.302.846 6.232.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 5.302.846 6.232.580Uzun Vadeli Karşılıklar108.717 93.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 108.717 93.691TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.411.563 6.326.271TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.830.998 18.667.931ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.017.722 50.694.286Ödenmiş Sermaye28 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -13.370 -13.370Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -13.370 -13.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -13.370 -13.370Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 14.707.656 16.443.483Net Dönem Karı veya Zararı39 -676.564 -1.735.827TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.017.722 50.694.286TOPLAM KAYNAKLAR69.848.720 69.362.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 11.530 6.116.906Satışların Maliyeti29 -57.648 -4.355.092TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-46.118 1.761.814BRÜT KAR (ZARAR)-46.118 1.761.814Genel Yönetim Giderleri31 -505.362 -744.518Pazarlama Giderleri31 0 -51.868Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 14.395 249.795Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -5.206 -48.070ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-542.291 1.167.153Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 0 35.997FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-542.291 1.203.150Finansman Gelirleri35 20.367Finansman Giderleri35 -134.273 -598.775SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-676.564 624.742Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-676.564 624.742DÖNEM KARI (ZARARI)-676.564 624.742Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-676.564 624.742Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 -0,02300000 0,02100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 6.056Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36 0 6.056Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 6.056TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-676.564 630.798Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-676.564 630.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938814BIST