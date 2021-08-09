***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108Transferler28 8.185.208 -8.185.208 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 -12.109 544.474 532.365 532.365Dönem Karı (Zararı)28 544.474 544.474 544.474Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 -12.109 -12.109 -12.109Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 4.516 16.443.483 544.474 -1.820.334 -1.820.334Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 0Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 -13.370 14.707.656 -1.820.334 48.873.952 48.873.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-896.690 4.164.573Dönem Karı (Zararı)-1.820.334 544.474Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.820.334 544.474Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler851.664 221.920Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,16,19 148.508 158.184Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler486 94.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 9.926 59.741Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -9.440 34.882Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler706.037 -30.887Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler35 0 -30.887Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35 706.037 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.367 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.367 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler76.945 3.386.059Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.611 -4.999İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.611 -4.999İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.000 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.935 -32.521İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 97.400İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -11.935 -129.921Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.336.563 5.268.006Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -2.344.842 250.134Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.311.462 -87.315İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.251.369 -61.719İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 60.093 -25.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 89.890 -60.871Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.479.518 -122.451İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.460.479 -43.800İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 19.039 -78.651Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 1.063.941 -2.291.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-164.915 467.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -164.915 467.508Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-891.725 4.152.453Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 -4.965 12.120YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.970 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.870 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 6.870 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.900 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.900 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI716.302 -3.923.092Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.741.691 7.960.048Kredilerden Nakit Girişleri44 2.741.691 7.960.048Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.341.989 -11.883.140Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları44 -1.341.989 -11.883.140Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.647 0Ödenen Faiz35 -675.753 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-175.418 241.481NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-175.418 241.481DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 321.577 3.043.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ146.159 3.285.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 146.159 321.577Ticari Alacaklar20.786 11.175İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.785 6.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 9.001 5.001Diğer Alacaklar83.541 71.606İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 83.541 71.606Stoklar9 64.438.569 63.102.006Peşin Ödenmiş Giderler2.482.250 137.408İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 2.301.414 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 180.836 137.408Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 11.014 6.049Diğer Dönen Varlıklar5.355.243 5.087.779İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 5.355.243 5.087.779ARA TOPLAM72.537.562 68.737.600TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR72.537.562 68.737.600DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 157.452 197.987Kullanım Hakkı Varlıkları19 314.958 420.327Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.916 6.303Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 4.916 6.303TOPLAM DURAN VARLIKLAR477.326 624.617TOPLAM VARLIKLAR73.014.888 69.362.217KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.821 23İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44 3.821 23Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.480.122 3.742.229İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 6.480.122 3.742.229Ticari Borçlar1.536.830 97.362İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 1.260.502 9.133İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 276.328 88.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 160.386 70.496Diğer Borçlar8.576.853 7.097.335İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 8.553.349 7.092.870İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 23.504 4.465Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.270.906 1.206.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.270.906 1.206.965Kısa Vadeli Karşılıklar121.030 127.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 18.930 15.710Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 102.100 111.540ARA TOPLAM19.149.948 12.341.660TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.149.948 12.341.660UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.890.591 6.232.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 4.890.591 6.232.580Uzun Vadeli Karşılıklar100.397 93.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 100.397 93.691TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.990.988 6.326.271TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.140.936 18.667.931ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.873.952 50.694.286Ödenmiş Sermaye28 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -13.370 -13.370Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -13.370 -13.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -13.370 -13.370Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 14.707.656 16.443.483Net Dönem Karı veya Zararı39 -1.820.334 -1.735.827TOPLAM ÖZKAYNAKLAR48.873.952 50.694.286TOPLAM KAYNAKLAR73.014.888 69.362.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 33.660 22.130 8.116.910 2.000.004Satışların Maliyeti29 -94.356 -36.708 -5.760.007 -1.404.915TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-60.696 -14.578 2.356.903 595.089BRÜT KAR (ZARAR)-60.696 -14.578 2.356.903 595.089Genel Yönetim Giderleri31 -1.160.177 -654.815 -1.137.467 -392.949Pazarlama Giderleri31 -9.950 -9.950 -223.087 -171.219Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 35.840 21.445 349.090 99.295Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -20.098 -14.892 -78.644 -30.754ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.215.081 -672.790 1.266.795 99.462Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 3.854 3.854 35.997 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.211.227 -668.936 1.302.792 99.462Finansman Gelirleri35 0 0 30.887 10.520Finansman Giderleri35 -609.107 -474.834 -789.205 -190.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.820.334 -1.143.770 544.474 -80.448Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.820.334 -1.143.770 544.474 -80.448DÖNEM KARI (ZARARI)-1.820.334 -1.143.770 544.474 -80.448Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.820.334 -1.143.770 544.474 -80.448Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 -0,06100000 -0,03800000 0,01800000 -0,00300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 -12.109 -18.165Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36 0 0 -12.109 -18.165Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 -12.109 -18.165TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.820.334 -1.143.770 532.365 -98.613Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.820.334 -1.143.770 532.365 -98.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956307BIST