***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108Transferler14 8.185.208 -8.185.208 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 30.540 -491.462 -460.922 -460.922Dönem Karı (Zararı)24 -491.462 -460.922 -460.922Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 47.165 16.443.483 -491.462 51.999.186 51.999.186Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 -13.370 16.443.483 -1.735.827 50.694.286 50.694.286Transferler28 -1.735.827 1.735.827Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 5.013.795 5.013.795 5.013.795Dönem Karı (Zararı)28 5.013.795 5.013.795 5.013.795Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 47.165 14.707.656 5.013.795 55.708.081 55.708.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.775.911 2.821.912Dönem Karı (Zararı)5.013.795 -491.462Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.013.795 -491.462Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler865.469 157.436Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,16,19 220.548 158.184Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-16.654 30.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -7.214 -4.743Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -9.440 34.882Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler664.942 -30.887Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler35 0 -30.887Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35 664.942 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.367 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.367 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler34.901.612 3.144.575Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.388 -41.487İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.388 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -41.487Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.142 -24.420İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 97.400İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -13.142 -121.820Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 21.456.467 5.344.057Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -2.279.607 4.647Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.180.795 -52.832İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 6.397.268 -61.719İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -216.473 8.887Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 5.484 8.848Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.463.171 -383.585İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.210.772 -303.620İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.252.399 -79.965Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 1.844.000 -2.296.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.245.832 585.779Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 5.245.832 585.779Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.780.876 2.810.549Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 -4.965 11.363YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.792 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.870 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 6.870 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.078 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.900 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.178FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI659.878 -4.772.562Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.118.219 7.110.578Kredilerden Nakit Girişleri44 4.118.219 7.110.578Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.827.354 -11.883.140Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları44 -2.827.354 -11.883.140Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.736 0Ödenen Faiz35 -622.251 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.438.581 -1.950.650NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.438.581 -1.950.650DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 321.577 3.043.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.760.158 1.092.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 41.760.158 321.577Ticari Alacaklar12.563 11.175İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.562 6.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.001 5.001Diğer Alacaklar84.748 71.606İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 84.748 71.606Stoklar9 41.645.539 63.102.006Peşin Ödenmiş Giderler2.417.015 137.408İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 2.244.931 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 172.084 137.408Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 11.014 6.049Diğer Dönen Varlıklar0 5.087.779İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 0 5.087.779ARA TOPLAM85.931.037 68.737.600TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR85.931.037 68.737.600DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 135.447 197.987Kullanım Hakkı Varlıkları19 262.274 420.327Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.923 6.303Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 6.923 6.303TOPLAM DURAN VARLIKLAR404.644 624.617TOPLAM VARLIKLAR86.335.681 69.362.217KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar40.824 23İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44 40.824 23Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.819.647 3.742.229İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 7.819.647 3.742.229Ticari Borçlar6.470.165 97.362İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 6.406.401 9.133İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 63.764 88.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 75.980 70.496Diğer Borçlar9.560.506 7.097.335İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 8.303.642 7.092.870İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.256.864 4.465Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.050.965 1.206.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 3.050.965 1.206.965Kısa Vadeli Karşılıklar118.199 127.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 16.099 15.710Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 102.100 111.540ARA TOPLAM27.136.286 12.341.660TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.136.286 12.341.660UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.405.226 6.232.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 3.405.226 6.232.580Uzun Vadeli Karşılıklar86.088 93.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 86.088 93.691TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.491.314 6.326.271TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.627.600 18.667.931ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.708.081 50.694.286Ödenmiş Sermaye28 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -13.370 -13.370Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -13.370 -13.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -13.370 -13.370Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 14.707.656 16.443.483Net Dönem Karı veya Zararı39 5.013.795 -1.735.827TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.708.081 50.694.286TOPLAM KAYNAKLAR86.335.681 69.362.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 40.552.099 8.510.492 40.518.439 393.582Satışların Maliyeti29 -32.643.461 -6.715.245 -32.549.105 -955.238TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.908.638 1.795.247 7.969.334 -561.656BRÜT KAR (ZARAR)7.908.638 1.795.247 7.969.334 -561.656Genel Yönetim Giderleri31 -1.840.215 -1.764.993 -680.038 -627.526Pazarlama Giderleri31 -821.297 -310.107 -811.347 -87.020Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 1.920.565 591.803 1.884.725 242.713Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -1.671.720 -98.648 -1.651.622 -20.004ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.495.971 213.302 6.711.052 -1.053.493Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 7.020 72.301 3.166 36.304FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.502.991 285.603 6.714.218 -1.017.189Finansman Gelirleri35 0 38.438 7.551Finansman Giderleri35 -489.196 -815.503 119.911 -26.298SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.013.795 -491.462 6.834.129 -1.035.936Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.013.795 -491.462 6.834.129 -1.035.936DÖNEM KARI (ZARARI)5.013.795 -491.462 6.834.129 -1.035.936Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.013.795 -491.462 6.834.129 -1.035.936Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 0,16700000 -0,01600000 0,22800000 -0,03500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 30.540 0 42.649Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36 0 30.540 0 42.649Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 30.540 0 42.649TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.013.795 -460.922 6.834.129 -993.287Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.013.795 -460.922 6.834.129 -993.287http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973555BIST