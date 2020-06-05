***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar29Değişikliğin NedeniPortföy Sınırlamalarına Uyum Kontrolü Tablosundaki aktif toplamının sehven yanlış yazılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokAçıklamalarPortföy Sınırlamalarına Uyum Kontrolü Tablosundaki aktif toplamının sehven yanlış yazılması ve güncellenmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849558BIST