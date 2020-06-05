***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
05.06.2020 17:39
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
29
Değişikliğin Nedeni
Portföy Sınırlamalarına Uyum Kontrolü Tablosundaki aktif toplamının sehven yanlış yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
Açıklamalar
Portföy Sınırlamalarına Uyum Kontrolü Tablosundaki aktif toplamının sehven yanlış yazılması ve güncellenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849558
BIST
17:40110.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 622,47
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:406,7841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0313
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7868
En Düşük
6,7351
17:407,6784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:40365,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -6,63
|Açılış
|: 365,50
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.610.706
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|281.338
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.881.048
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.570.241
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|17.625.235
|% -9,84
|
|IZTAR
|4,95
|6.187.839
|% -6,95
|
|GARAN
|8,28
|1.330.792.823
|% 1,72
|
|THYAO
|12,72
|844.854.970
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,20
|550.192.027
|% 3,06
|
|ASELS
|31,84
|419.676.622
|% 0,51
|
|PETKM
|3,79
|410.721.001
|% -1,81
|
|GARAN
|8,28
|1.330.792.823
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,65
|246.613.811
|% -0,60
|
|PETKM
|3,79
|410.721.001
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,32
|131.856.119
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,24
|115.466.632
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5903
|8,6334
|% 1,30
|
|Frank
|7,0110
|7,0532
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8011
|1,8102
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|-39,23
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.409
|-38,70
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-43,50
|
|Yarım
|1.195
|1.210
|-19,40
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,30
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,03
|42,03
|2,05
|