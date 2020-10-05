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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.10.2020 18:31
GÜNCEL HABERLER



***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 26.10.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanının Genel Kurul Çağrısına Eklenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.09.2020
Genel Kurul Tarihi 26.10.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 08.11.2020 tarihinde görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26.10.2020 Pazartesi günü saat 12:00 ‘de Şirket merkezi Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878295


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Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,34 24,39 0,63  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,14  
B. Petrol 41,55 41,55 2,28  
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