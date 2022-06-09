***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.06.2022 tarihli açıklamamızın aynısıdır. İlgili şablondan tekrar gönderilmektir.Ulusal bir dijital yayın organı olan BirGün tarafından kamuoyuna aktarılan ve Şirketimizle ilgili asılsız ve yalan habere ve bu habere dayandırılan söylentilere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden açıklama yapılması zarureti doğmuştur.'Borsa İstanbul'daki Hamas' başlıklı Haberde Şirketimiz ve mevcut hakim ortakları hiçbir kaynağa dayandırılmadan Hamas ile ilişkilendirilmiştir. 30.05.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında da belirttiğimiz gibi Haşmet Aslan dışında hiçbir ortağımız OFAC listesinde yer almamıştır. Bu açıdan sair şirket ortaklarımızın Amerikan Hazine Bakanlığı'nın soruşturmasında yer aldığı iddiası katiyen yalandır. OFAC listesinde yer alan Haşmet Aslan'ın ise daha önce yapılan açıklamada belirtildiği gibi şirketimiz ile ilişkisi kalmamıştır. 30.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz gibi OFAC'a yapılacak başvurumuz en kısa sürede ibraz edilmek üzere hazırlanmaktadır.Asılsız ve yalan bir haber yaparak şirketimize ve ortaklarımıza yönelik çirkin ithamlarda bulunan dijital yayın organı BirGün'e yönelik hukuki süreç derhal başlatılacaktır. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar mer'i mevzuat tahtında cezalandırılacağı unutulmamalıdır.Tüm Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036360BIST