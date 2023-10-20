***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakkında 18.10.2023 tarihinde "diken.com.tr" adlı medya yayın sitesi ve bazı dijital medya yayın organlarında " ABD'den Hamas bağlantılı isimlere yaptırım: Türkiye'den isimler de var" başlığıyla ilgili çıkan haberlere istinaden SPK II. 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 9. Maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.Anılan haberde "Türkiye bağlantısı" alt başlıklı kısımda şirketimizde önceki yıllarda görev yapmış ve 2019 tarihinde şirketimizden ayrılmış olan "Amer Kamal Sharif Alshawa" halen TREND GYO'da CEO olarak görev yapıyormuş gibi tanıtılmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere anılan kişi şirketimizden 2019 tarihinde ayrılmış olup şirketimizle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208074BIST