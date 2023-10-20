***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
20.10.2023 15:24
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakkında 18.10.2023 tarihinde "diken.com.tr" adlı medya yayın sitesi ve bazı dijital medya yayın organlarında " ABD'den Hamas bağlantılı isimlere yaptırım: Türkiye'den isimler de var" başlığıyla ilgili çıkan haberlere istinaden SPK II. 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 9. Maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.
Anılan haberde "Türkiye bağlantısı" alt başlıklı kısımda şirketimizde önceki yıllarda görev yapmış ve 2019 tarihinde şirketimizden ayrılmış olan "Amer Kamal Sharif Alshawa" halen TREND GYO'da CEO olarak görev yapıyormuş gibi tanıtılmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere anılan kişi şirketimizden 2019 tarihinde ayrılmış olup şirketimizle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208074
BIST
'
18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0282
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0289
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.796,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 20,90
|Açılış
|: 1.796,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.796,27
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.616
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.404
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.338.179
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.660.778
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.032.819.286
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.032.819.286
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9988
|28,0092
|% 0,10
|
|Euro
|29,6908
|29,7072
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,9287
|34,0989
|% 0,22
|
|Frank
|31,2743
|31,4627
|% 0,12
|
|Riyal
|7,4425
|7,4798
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|21,36
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,32
|0,58
|
|B. Petrol
|93,20
|93,20
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem