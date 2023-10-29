Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

29.10.2023 18:43
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              
ABD Hazine Bakanlığından yapılan şirketimiz TREND GYO A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanımız Alaeddin Şengüler, Yönetim Kurulu Üyemiz Gülşah Yiğidoğlu ve hissedarımız Arwa Mangoush hakkında "Hamas'a maddi ve maddi olmayan yardımda bulunma" gerekçesiyle başlatılan yaptırımlarla ilgili açıklamamız aşağıda yer almaktadır:
Şirketimiz yabancı sermayeyle kurulmuş bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Kar amacı odaklı ve SPK tarafından yasalar çerçevesinde düzenli denetime tabi tutulan bir kurumdur. Bu çerçevede TREND GYO yapısı gereği harcadığı her kuruşun hesabını vermekte, şeffaflık ilkesine göre hareket etmektedir.
Şirketimiz herhangi bir örgüte maddi destekte bulunmamaktadır tabi olduğu yasalar gereği bulunması da mümkün değildir.
TREND GYO'nun mevcut durumu, bilançosu, yatırımları ve yönetim yapısı düzenli olarak SPK ve KAP'a iletilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
TREND GYO A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211187


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.706
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  7.672  
Önceki Kapanış :  7.706  
En Düşük
7.501 En Yüksek
7.741
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 12,10 14.891.777 % 10,00  
MIATK 751,40 3.007.066.826 % 10,00  
KENT 665,50 9.998.472 % 10,00  
AYES 44,24 9.575.433 % 10,00  
MAALT 1.316,90 200.314.888 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,1483 28,2713 % 0,37  
Euro 29,7174 29,8696 % 0,28  
Sterlin 34,0420 34,2127 % 0,01  
Frank 31,0884 31,2756 % 0,02  
Riyal 7,4912 7,5288 % 0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.003 2.003 -3,51  
Altın Gr. 1.815 1.816 -1,63  
Cumhuriyet 12.279 12.464 95,00  
Tam 11.954 12.163 115,00  
Yarım 5.995 6.107 58,00  
Çeyrek 2.989 3.053 29,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 0,02  
Gümüş Gr. 20,97 20,99 0,03  
B. Petrol 88,40 88,40 -0,80  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru