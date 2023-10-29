***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarABD Hazine Bakanlığından yapılan şirketimiz TREND GYO A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanımız Alaeddin Şengüler, Yönetim Kurulu Üyemiz Gülşah Yiğidoğlu ve hissedarımız Arwa Mangoush hakkında "Hamas'a maddi ve maddi olmayan yardımda bulunma" gerekçesiyle başlatılan yaptırımlarla ilgili açıklamamız aşağıda yer almaktadır:Şirketimiz yabancı sermayeyle kurulmuş bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Kar amacı odaklı ve SPK tarafından yasalar çerçevesinde düzenli denetime tabi tutulan bir kurumdur. Bu çerçevede TREND GYO yapısı gereği harcadığı her kuruşun hesabını vermekte, şeffaflık ilkesine göre hareket etmektedir.Şirketimiz herhangi bir örgüte maddi destekte bulunmamaktadır tabi olduğu yasalar gereği bulunması da mümkün değildir.TREND GYO'nun mevcut durumu, bilançosu, yatırımları ve yönetim yapısı düzenli olarak SPK ve KAP'a iletilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.TREND GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211187BIST