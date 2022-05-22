***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022- 31.03.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteŞİŞLİ VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni1. Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi20/05/2022Açıklamalar01.01.2022-31.03.2022 Dönemi Şişli Vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyanının ekinde sunulan ve sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosunu Ek'te kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031620BIST