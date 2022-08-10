***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo iteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteŞişli Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi10/08/2022Açıklamalar01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Şişli Vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyanının ekinde sunulan ve sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosunu Ek'te kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054383BIST