***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi31.03.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteŞişli Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi08/05/2023Açıklamalar01.01.2023-31.03.2023 Dönemi Şişli Vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyanının ekinde sunulan ve sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosunu Ek'te kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153847BIST