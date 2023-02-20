***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
20.02.2023 23:26
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılı içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla geçekleştirdiği işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2022 yılı mali tablolarında ve bağımsız denetim raporu dip not 6'da yer almakta olup Şirket ile ilişkili taraf arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık (2022) finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşan İYS Yapı Sanayi A.Ş. ile 2022 yılında yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla işbu rapor hazırlanmış ve Ek'te sunulmuştur.
İlişkili Taraf İşlemleri 2023 yılında olmayacaktır...
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin (Tebliğ) 10'uncu maddesine istinaden, Şirketimizin İYS Yapı Sanayi A.Ş. ile yapılan ‘İnşaat Yapım Sözleşmesi'nin süresinin bitiş tarihi 01.03.2023 olduğundan İYS Yapı ile gerçekleşen işlemlerin sürekliliğin arz ettiği anlaşmanın yapıldığı 2021 yılından bu yana kamuya açıklanmıştır.
Şirketimizin İYS Yapı Sanayi A.Ş. olan İlişkili taraf işlemleri 2023 yılında, İYS Yapı Sanayi A.Ş.'nin 2022 tarihinde ortaklık yapısının değişmesi ile son bulmuştur. İYS Yapı Sanayi A.Ş.'nin %30 pay sahibi Arwa Saleh M Mangoush'un tüm paylarını satması nedeniyle İYS Yapı Sanayi A.Ş. ile ilişkisi kalmamıştır.
İYS Yapı Sanayi A.Ş.'ye 2022 yılında İlişkili Tarafa Borçlar hesabı toplam KDV dahil 33.705.756,84 TL ödeme yapılmıştır. Kamuya açıklanan 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 6 nolu Dipnotu'nda da ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115410
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.052
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.173
En Düşük
5.014
18:0518,8638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 19,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9994
En Düşük
18,8211
18:0520,1410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0160
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4400
|
20,4591
En Düşük
20,0427
18:051.115,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.115,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.116,89
|
1.125,13
En Düşük
1.113,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|11,99
|36.483.726
|% 10,00
|
|PCILT
|23,76
|19.408.354
|% 10,00
|
|ODAS
|7,48
|544.578.492
|% 10,00
|
|CIMSA
|144,10
|783.869.171
|% 10,00
|
|CMBTN
|741,70
|38.955.840
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,30
|56.350.536
|% -9,06
|
|BRKO
|4,86
|6.166.355
|% -7,25
|
|BVSAN
|37,90
|697.409.400
|% -7,20
|
|IHAAS
|125,30
|47.459.677
|% -6,49
|
|KUVVA
|41,88
|894.781
|% -4,82
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|SISE
|47,50
|5.377.532.537
|% 5,79
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|THYAO
|141,30
|4.261.091.703
|% 0,00
|
|TUPRS
|616,30
|3.532.179.590
|% -1,23
|
|EKGYO
|8,12
|2.655.003.645
|% 9,88
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|PETKM
|16,70
|2.559.109.629
|% 8,44
|
|AKBNK
|15,99
|2.403.492.755
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8564
|18,8603
|% -0,01
|
|Euro
|20,1234
|20,1452
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6227
|22,7362
|% -0,07
|
|Frank
|20,3371
|20,4596
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0139
|5,0390
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-2,62
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.116
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|7.604
|7.719
|37,00
|
|Tam
|7.612
|7.672
|-7,00
|
|Yarım
|3.719
|3.754
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.877
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,18
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|-0,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
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17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
-
17:57KORDS
Yüzde 6.95 oranında artışla 76.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 484 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 36 üstünde . İşlem hacmi 69, 002.00 milyon TL de
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17:56CANTE
Yüzde 6.42 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 551 adet işlem