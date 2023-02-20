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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

20.02.2023 23:26
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       2022 yılı içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla geçekleştirdiği işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2022 yılı mali tablolarında ve bağımsız denetim raporu dip not 6'da yer almakta olup Şirket ile ilişkili taraf arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık (2022)  finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşan İYS Yapı Sanayi A.Ş. ile 2022 yılında yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla işbu rapor hazırlanmış ve Ek'te sunulmuştur.
İlişkili Taraf İşlemleri 2023 yılında olmayacaktır...
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin (Tebliğ) 10'uncu maddesine istinaden, Şirketimizin İYS Yapı Sanayi A.Ş. ile yapılan ‘İnşaat Yapım Sözleşmesi'nin süresinin bitiş tarihi  01.03.2023 olduğundan İYS Yapı ile gerçekleşen işlemlerin sürekliliğin arz ettiği anlaşmanın yapıldığı 2021 yılından bu yana kamuya açıklanmıştır.
Şirketimizin İYS Yapı Sanayi A.Ş. olan İlişkili taraf işlemleri 2023 yılında, İYS Yapı Sanayi A.Ş.'nin 2022 tarihinde ortaklık yapısının değişmesi ile son bulmuştur. İYS Yapı Sanayi A.Ş.'nin %30 pay sahibi Arwa Saleh M Mangoush'un tüm paylarını satması nedeniyle İYS Yapı Sanayi A.Ş. ile ilişkisi kalmamıştır.  
İYS Yapı Sanayi A.Ş.'ye 2022 yılında İlişkili Tarafa Borçlar hesabı toplam KDV dahil 33.705.756,84 TL ödeme yapılmıştır. Kamuya açıklanan 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 6 nolu Dipnotu'nda da ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115410


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