***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









şlangıç bedeli ile uyumludur. İhale İBB tarafından 4.021.350 TL'den 4.420.000 TL'ye çıkarıldığı için değerlem raporundan biraz yüksek kalmıştır.Açıklamalar3 Ekim 2022 tarihli Alibeyköy Projemiz kapsamında aldığımız iki parsel arsa için yapılan açıklamamızda değerleme raporu eklenmemişti. İş bu açıklama alınan iki parsel arsa için hazırlatılan değerleme raporunu eklemek için bu şablondan bir kez daha gönderilmektedir. 3 Ekim tarihli aşağıdaki açıklamamızda herhangi bir düzeltme ve ekleme bulunmamaktadır. Açılamamız aşağıdaki gibiydiŞirketimiz portföyünde yer alan İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy Mahallesi 717 ada 42 ve 43 parseller bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hisselerin satışına yönelik ihaleler 07.09.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda gerçekleştirilmiştir. Muhammen bedelleri 717 ada, 42 parsel için 737.850 TL, 717 ada, 43 parsel için 3.283.500 TL olarak belirlenen taşınmazların satış ihalesi şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. İhale sonucunda şirketimiz 717 ada, 42 parsel 810.000 TL, 717 ada, 43 parsel 3.610.000 TL bedel ile satın almayı hak kazanmıştır. Şirketimiz, söz konusu gayrimenkuller için Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ‘ye 24.08.2022 tarih, 22-160 sayılı değerleme raporu hazırlatmıştır. Yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen şirketimiz söz konusu taşınmazlardaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi hisselerinin tapu devrini bugün itibari ile gerçekleştirmiştir.Şirketimizin 05.04.2022 tarih, 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararının içeriği "İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy mahallesinde yer alan 815,09 m2 büyüklüğündeki 717 ada, 42 ve 43 no'lu "Arsa" vasıflı parseller üzerinde "Konut" alanlarından oluşacak projenin geliştirilmesi amacıyla, arsa malikleri ile "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmasına, arsa payını devretmek isteyen maliklerin hisselerinin satın alınması hususunda Genel Müdürlük makamının yetkilendirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir." şeklindedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072994BIST