***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
21.09.2021 16:26
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Bursa İli Nilüfer İlçesi İrfaniye Mahallesi 23.489,71 M2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/09/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
KDV Hariç toplam 40.500.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%19,50
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%135
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%55,46
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%25722
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%38
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%120320
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.09.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
7.988.687,48 TL kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Akyükselen İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2020 TDGYO-2011011
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
31.711.0000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem, Değerleme Raporuna Uygun Olarak Gerçekleşmiştir.
Açıklamalar
16.09.2021 tarihinde gönderilen arsa satış bildirimi madi duran varlık satımı şablonu kullanılarak tekrar gönderilmektedir
Şirketimiz portföyünde bulunan Bursa'nın Nilüfer İlçesi İrfaniye mahallesi H21C02D4C pafta 122 ada numaralı 1 nolu parselde yer alan Nilüfer İrfaniye arsasının satışı KDV(%18) dahil toplam 47.790.000 TL bedelle bugün (16.09.2021) gerçekleştirilmiştir.
Bu satış işlemine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu'muzun 13.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararına istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme kararı henüz görüşme aşamasında olmasından dolayı şirketimizin meşru çıkarlarının korunması ve yatırımcıları yanıltma riskinin önlenmesi için verilmiştir. Söz konusu satış işlemine ilişkin görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve satış işleminin gerçekleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için bu açıklama yapılmıştır.
Arsa değerleme raporu ekte yer almaktadır
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964743
BIST