***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
11.10.2022 19:10
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi 14.241,06 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/10/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
var
Toplam Satış Bedeli
87.416.376 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%37,31
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%291
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%76,78
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
Stoklarda gösterildiğinen Stokların %55
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%30,76
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
30.06.2022 Satış Hasılatı: 47.425 TL, işlem bedeli satış hasılatının 1843 katı
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.10.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Hali hazırda takipedilen projeleri hayata geçirmek
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
87.416.376
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
gayrimenkul portföyümüzün çeşitlendirilmesi ve gündemimizde yer alan yeni projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.10.2022
Karşı Taraf
Gecem Ayd.San. ve Tic. A.Ş., Sezer Petrol İnşaat Nak.Day. Tük.Malları San.Tic.Ltd., Beker Anadolu Petrolculük İnşaat Nak.San. Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişki yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/10/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
05.10.2022 tarih ve 22-173 nolu rapor
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
94.700.000
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Peşin bedelle satış gerçekleştiğinden %7,7 iskonto uygulanmıştır.
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 11.10.2022 tarihinde 14 nolu kararı ile Şirket Merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:
- Şirketimiz Portföyünde bulunan İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi Battalgazi Mahallesi 380 ada 18 parsel de yer alan 14.241,06 m2 arsamızı almak isteyen yatırımcıların teklifleri değerlendirilmiş ve Sultanbeyli arsamızın 1/3 Hissesini Gecem Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş., 1/3 Hissesini Sezer Petrol İnşaat Nakliyat Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. Ltd. Şti., 1/3 Hissesini Beker Anadolu Petrolculük İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş. ‘ye olmak üzere toplam 87.416.376,00 TL +KDV ( 94.409.686,00 TL KDV dahil)'ye peşin bedelle satılmasına,
- Elde edilen satış gelirinin tamamının, gayrimenkul portföyümüzün çeşitlendirilmesi ve gündemimizde yer alan yeni projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için kullanılmasına,
-Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 37. Madde gereğince yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında tüm ortaklarımızın satış hakkında bilgilendirilmesine,
oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070957
BIST