***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi 14.241,06 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/10/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?varToplam Satış Bedeli87.416.376 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%37,31Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%291Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%76,78Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)Stoklarda gösterildiğinen Stokların %55Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%30,76İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)30.06.2022 Satış Hasılatı: 47.425 TL, işlem bedeli satış hasılatının 1843 katıSatış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.10.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiHali hazırda takipedilen projeleri hayata geçirmekElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı87.416.376Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğigayrimenkul portföyümüzün çeşitlendirilmesi ve gündemimizde yer alan yeni projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi içinVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11.10.2022Karşı TarafGecem Ayd.San. ve Tic. A.Ş., Sezer Petrol İnşaat Nak.Day. Tük.Malları San.Tic.Ltd., Beker Anadolu Petrolculük İnşaat Nak.San. Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişki yoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi11/10/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası05.10.2022 tarih ve 22-173 nolu raporDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar94.700.000İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiPeşin bedelle satış gerçekleştiğinden %7,7 iskonto uygulanmıştır.AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 11.10.2022 tarihinde 14 nolu kararı ile Şirket Merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:- Şirketimiz Portföyünde bulunan İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi Battalgazi Mahallesi 380 ada 18 parsel de yer alan 14.241,06 m2 arsamızı almak isteyen yatırımcıların teklifleri değerlendirilmiş ve Sultanbeyli arsamızın 1/3 Hissesini Gecem Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş., 1/3 Hissesini Sezer Petrol İnşaat Nakliyat Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. Ltd. Şti., 1/3 Hissesini Beker Anadolu Petrolculük İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş. ‘ye olmak üzere toplam 87.416.376,00 TL +KDV ( 94.409.686,00 TL KDV dahil)'ye peşin bedelle satılmasına,- Elde edilen satış gelirinin tamamının, gayrimenkul portföyümüzün çeşitlendirilmesi ve gündemimizde yer alan yeni projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için kullanılmasına,-Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 37. Madde gereğince yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında tüm ortaklarımızın satış hakkında bilgilendirilmesine,oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070957BIST