***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.08.2023 15:44
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 29.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19460 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190231
BIST
'
16:537.948
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,72
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.888
En Yüksek
8.014
16:5326,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1534
|Açılış
|: 26,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
16:5328,8741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2414
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8741
En Düşük
28,1807
16:531.643,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.643,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler16:51
|GUBRF
|344,40
|4.169.328.829
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|737.890.175
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|27.952.139
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|5.076.369
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.227.410
|% 10,00
|
|TETMT
|1.278,00
|3.864.297
|% -10,00
|
|KENT
|427,10
|2.535.266
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.945.564
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.155.587.679
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|5.468.248
|% -9,34
|
|ISCTR
|22,10
|12.441.796.572
|% 8,23
|
|TUPRS
|142,30
|6.596.688.011
|% -3,07
|
|ASTOR
|135,70
|5.746.596.030
|% 0,15
|
|KCHOL
|146,70
|5.644.133.306
|% 4,04
|
|THYAO
|248,90
|5.526.233.149
|% -2,77
|
|ISCTR
|22,10
|12.441.796.572
|% 8,23
|
|SKBNK
|4,30
|1.165.883.499
|% 4,12
|
|EKGYO
|8,58
|2.203.697.831
|% 0,47
|
|YKBNK
|16,75
|3.810.742.132
|% 0,48
|
|ZOREN
|4,73
|860.254.653
|% -2,47
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5271
|26,6612
|% 0,77
|
|Euro
|28,8431
|28,8531
|% 0,77
|
|Sterlin
|33,3671
|33,5345
|% 0,33
|
|Frank
|29,9539
|30,1343
|% 0,42
|
|Riyal
|7,0721
|7,1076
|% 0,53
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|9,47
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|8,46
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|10.977
|11.056
|-30,00
|
|Yarım
|5.501
|5.549
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.776
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,80
|20,82
|0,18
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|-0,03
|