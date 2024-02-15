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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

15.02.2024 14:49
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul'un  15.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23921 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel  Durumlar Tebliği'nin "Olağan  dışı fiyat ve miktar  hareketleri"  başlığını taşıyan  8'inci maddesi gereğince  yaptığımız  açıklamadır: 
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249758


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ERCB 158,60 312.983.750 % 9,99  
BNTAS 14,09 95.495.713 % 9,99  
HUBVC 14,97 79.771.193 % 9,99  
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Riyal 8,1723 8,2133 % -0,05  
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Gümüş ONS 22,76 22,78 % 0,66  
Platin 897,86 899,24 % 0,66  
Paladyum 955,34 957,47 % 0,66  
Brent Pet. 81,50 81,50 % 0,66  
Altın Ons 2.002,09 2.002,35 % 0,66  
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