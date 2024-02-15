***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul'un 15.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23921 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır:Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249758BIST