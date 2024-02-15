***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.02.2024 14:49
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 15.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23921 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır:
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249758
BIST
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16:519.267
En Düşük
|Değişim
|: 2,15%
|| 194,88
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:5130,7401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0032
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:5133,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2032
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:511.979,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,82
|Açılış
|: 1.979,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:51
|NIBAS
|24,00
|105.770.156
|% 9,99
|
|ERCB
|158,60
|312.983.750
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.495.713
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|79.771.193
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.716.274
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,58
|133.399.601
|% -7,43
|
|PEKGY
|32,48
|190.139.699
|% -6,51
|
|MARBL
|24,12
|534.472.745
|% -6,00
|
|MNDRS
|12,88
|257.466.303
|% -5,29
|
|AYDEM
|26,78
|158.448.979
|% -5,10
|
|THYAO
|286,75
|11.657.372.486
|% 1,50
|
|SASA
|44,16
|9.336.512.141
|% 9,96
|
|GUBRF
|219,40
|8.915.488.237
|% 6,61
|
|ISCTR
|28,06
|6.904.923.885
|% 0,86
|
|EREGL
|47,14
|5.395.640.063
|% 1,16
|
|EKGYO
|10,51
|2.895.670.824
|% 1,06
|
|ISCTR
|28,06
|6.904.923.885
|% 0,86
|
|SASA
|44,16
|9.336.512.141
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,75
|1.018.820.619
|% 2,59
|
|ZOREN
|5,34
|1.051.698.230
|% 1,91
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7372
|30,7401
|% -0,01
|
|Euro
|33,1906
|33,2170
|% 0,62
|
|Sterlin
|38,5028
|38,6959
|% -0,00
|
|Frank
|34,7283
|34,9375
|% 0,46
|
|Riyal
|8,1723
|8,2133
|% -0,05
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|897,86
|899,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,34
|957,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,50
|81,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,09
|2.002,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:51
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