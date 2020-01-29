***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBursa ili, Nilüfer ilçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesinde yer alan 6.329,05 m2 büyüklüğündeki 7651 ada 2 numaralı parsel arsa üzerinde "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Arsa Malikleri ile "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" için görüşmelere başlanmıştır.Projeye ilişkin detaylar belirlenip sözleşme akdedildiğinde paydaşlarımız ile paylaşılacaktır.Paydaşlarımızın ve kamoyunun bilgisine sunarız.Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815196BIST