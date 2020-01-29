***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2020 17:39
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesinde yer alan 6.329,05 m2 büyüklüğündeki 7651 ada 2 numaralı parsel arsa üzerinde "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Arsa Malikleri ile "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" için görüşmelere başlanmıştır.
Projeye ilişkin detaylar belirlenip sözleşme akdedildiğinde paydaşlarımız ile paylaşılacaktır.
Paydaşlarımızın ve kamoyunun bilgisine sunarız.
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815196
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
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|Önceki Kapanış
|: 119.802
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120.741
En Düşük
119.506
18:055,9641
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
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18:056,5652
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5480
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|Önceki Kapanış
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|: 0,75%
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|Açılış
|: 302,00
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|Önceki Kapanış
|: 299,79
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302,31
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7309
|7,7697
|% 0,25
|
|Frank
|6,0933
|6,1300
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|0,87
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,21
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|58,74
|58,74
|-0,07
|