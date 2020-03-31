***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 16:08
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23. Maddesinin 7. Fıkrası gereği Yapılan Açıklama
29.01.2020 tarihinde "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" başlıklı özel durum açıklamamızda belirttiğimiz süreç COVİD-19 Pandemisi nedeni ile uzamıştır.
Projeye ilişkin detaylar belirlenip sözleşme akdedildiğinde paydaşlarımız ile paylaşılacaktır.
Paydaşlarımızın ve kamoyunun bilgisine sunarız.
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833561
BIST
17:3289.622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 1.562,27
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:326,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:327,2059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0559
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:32341,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,30
|Açılış
|: 341,00
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,21
|49.111.573
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.874.472
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.729
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.136.754
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.470.832
|% -9,87
|
|QNBFL
|103,10
|9.056.449
|% -7,95
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|686.401.732
|% 1,99
|
|THYAO
|9,02
|678.809.593
|% 3,44
|
|ECILC
|4,77
|636.923.102
|% 4,15
|
|ASELS
|23,54
|462.048.154
|% 1,29
|
|PGSUS
|34,20
|434.891.763
|% 9,97
|
|ECILC
|4,77
|636.923.102
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|134.497.866
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|222.991.133
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,22
|239.424.049
|% 9,90
|
|IHLAS
|0,51
|44.541.175
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1441
|8,1849
|% 0,01
|
|Frank
|6,7959
|6,8369
|% -0,51
|
|Riyal
|1,7416
|1,7504
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-11,29
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,44
|26,44
|0,02
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