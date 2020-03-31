***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23. Maddesinin 7. Fıkrası gereği Yapılan Açıklama29.01.2020 tarihinde "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" başlıklı özel durum açıklamamızda belirttiğimiz süreç COVİD-19 Pandemisi nedeni ile uzamıştır.Projeye ilişkin detaylar belirlenip sözleşme akdedildiğinde paydaşlarımız ile paylaşılacaktır.Paydaşlarımızın ve kamoyunun bilgisine sunarız.Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833561BIST