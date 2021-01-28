***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28 Ocak 2021 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca Portföyümüzde değerleme yapılması gereken her bir varlık için ve Portföyümüze o yıl içerisinde alınabilecek, değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme şirketi olarak Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 'nin Değerleme Şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905602BIST