***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirektimiz yönetim kurulunun 22.06.2021 tarihli almış olduğu karar ileBoşalan genel müdürlüğü görevine vekalet etmek üzere Sn. Tahsin Uçardağın atanmasına karar verilmiştir.Bu atama sonrası Şirketin temsil ve ilzamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hamid Abdullah Hussein Alahmar- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Haşmet Aslan- Seçilmiş olup şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden, Haşmet ASLAN, Hamid Abdullah Hussein Alahmar, Salih AVCI ve şirket Genel Müdürü Vekili Tahsin UÇARDAĞ herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943570BIST