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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2021 16:32



***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirektimiz yönetim kurulunun  22.06.2021  tarihli almış olduğu karar ile
Boşalan genel müdürlüğü görevine vekalet etmek üzere Sn. Tahsin Uçardağın atanmasına karar verilmiştir.
Bu  atama sonrası Şirketin temsil ve ilzamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 - Yönetim Kurulu Başkanlığı'na  Hamid Abdullah Hussein Alahmar
 - Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Haşmet Aslan
 - Seçilmiş olup  şirketimiz yönetim kurulu  üyelerinden,  Haşmet ASLAN,  Hamid Abdullah Hussein Alahmar,  Salih AVCI ve şirket Genel Müdürü Vekili Tahsin UÇARDAĞ herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943570


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