***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 16:32
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirektimiz yönetim kurulunun 22.06.2021 tarihli almış olduğu karar ile
Boşalan genel müdürlüğü görevine vekalet etmek üzere Sn. Tahsin Uçardağın atanmasına karar verilmiştir.
Bu atama sonrası Şirketin temsil ve ilzamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hamid Abdullah Hussein Alahmar
- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Haşmet Aslan
- Seçilmiş olup şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden, Haşmet ASLAN, Hamid Abdullah Hussein Alahmar, Salih AVCI ve şirket Genel Müdürü Vekili Tahsin UÇARDAĞ herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943570
BIST
16:291.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,55
|Açılış
|: 1.403
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|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
16:298,7045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
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|Açılış
|: 8,7000
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|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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8,7984
En Düşük
8,6822
16:2910,3697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0874
|Açılış
|: 10,3450
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|Önceki Kapanış
|: 10,4250
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En Düşük
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16:29497,16
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|: -1,12%
|| -5,66
|Açılış
|: 497,16
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|Önceki Kapanış
|: 502,81
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506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler16:27
|VAKFN
|10,57
|163.928.852
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.595.160
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.322.822
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.672.073
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.375.344
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,73
|908.561.419
|% -8,61
|
|BJKAS
|6,38
|178.528.564
|% -6,86
|
|TSPOR
|2,64
|52.976.096
|% -6,71
|
|YAPRK
|27,60
|2.630.783
|% -5,15
|
|THYAO
|14,86
|1.337.527.290
|% 1,85
|
|BOBET
|5,73
|908.561.419
|% -8,61
|
|GARAN
|8,32
|696.275.631
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,17
|453.712.354
|% 1,88
|
|FENER
|38,32
|430.633.857
|% -2,74
|
|EKGYO
|2,17
|453.712.354
|% 1,88
|
|BOBET
|5,73
|908.561.419
|% -8,61
|
|YKBNK
|2,17
|325.202.052
|% 0,46
|
|THYAO
|14,86
|1.337.527.290
|% 1,85
|
|GARAN
|8,32
|696.275.631
|% 1,59
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7023
|8,7042
|% -0,75
|
|Euro
|10,3628
|10,3673
|% -0,86
|
|Sterlin
|12,0596
|12,1201
|% -1,02
|
|Frank
|9,4269
|9,4837
|% -0,93
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% -0,74
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-4,83
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,49
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|-26,00
|
|Tam
|3.278
|3.363
|-26,61
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-12,87
|
|Çeyrek
|795
|813
|-6,44
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|-0,17
|
Seans Raporu
16:27
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