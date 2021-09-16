***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2021 18:12
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan Bursa'nın Nilüfer İlçesi İrfaniye mahallesi H21C02D4C pafta 122 ada numaralı 1 nolu parselde yer alan Nilüfer İrfaniye arsasının satışı KDV(%18) dahil toplam 47.790.000 TL bedelle bugün (16.09.2021) gerçekleştirilmiştir.
Bu satış işlemine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu'muzun 13.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararına istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme kararı henüz görüşme aşamasında olmasından dolayı şirketimizin meşru çıkarlarının korunması ve yatırımcıları yanıltma riskinin önlenmesi için verilmiştir. Söz konusu satış işlemine ilişkin görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve satış işleminin gerçekleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için bu açıklama yapılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964138
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0934
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5415
En Düşük
8,4182
18:0510,0566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0841
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0686
En Düşük
9,9414
18:05480,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -5,22
|Açılış
|: 480,84
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5186
|8,5203
|% 1,11
|
|Euro
|10,0423
|10,0566
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,7055
|11,7642
|% 0,65
|
|Frank
|9,1519
|9,2071
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2639
|2,2753
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-38,87
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,86
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,20
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KARYE
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 854, 510 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PGSUS, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 25 kaybederek (% -0.34 ) 1, 243
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, BASCM, GARFA, FRIGO, TEZOL
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHGZT, ISKUR, ISKPL, NUGYO