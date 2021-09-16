***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Bursa'nın Nilüfer İlçesi İrfaniye mahallesi H21C02D4C pafta 122 ada numaralı 1 nolu parselde yer alan Nilüfer İrfaniye arsasının satışı KDV(%18) dahil toplam 47.790.000 TL bedelle bugün (16.09.2021) gerçekleştirilmiştir.Bu satış işlemine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu'muzun 13.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararına istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme kararı henüz görüşme aşamasında olmasından dolayı şirketimizin meşru çıkarlarının korunması ve yatırımcıları yanıltma riskinin önlenmesi için verilmiştir. Söz konusu satış işlemine ilişkin görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve satış işleminin gerçekleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için bu açıklama yapılmıştır.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964138BIST