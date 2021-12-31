***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu 31.12.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında1. Hali hazırda Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi Ufuk Önçırak'ın görevinden ayrılması nedeniyle Pervin Bakankuş' un yatırımcı ilişkileri yetkilisi olarak atanmasına2. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.2 maddesi doğrultusunda, Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi Pervin Bakankuş' un Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,3. II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince işbu karar ile yapılan değişikliklerin Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket web sitesinde duyurulmasına,Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987442BIST