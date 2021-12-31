***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2021 15:31
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu 31.12.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.
II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında
1. Hali hazırda Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi Ufuk Önçırak'ın görevinden ayrılması nedeniyle Pervin Bakankuş' un yatırımcı ilişkileri yetkilisi olarak atanmasına
2. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.2 maddesi doğrultusunda, Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi Pervin Bakankuş' un Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,
3. II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince işbu karar ile yapılan değişikliklerin Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket web sitesinde duyurulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987442
BIST
18:051.858
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799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|277,40
|12.277.539
|% 9,99
|
|PRKAB
|62,90
|250.644.207
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|70.945.580
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.737.119
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.533.605
|% 9,91
|
|SEYKM
|10,02
|55.094.972
|% -9,97
|
|RALYH
|13,25
|62.608.699
|% -5,29
|
|MMCAS
|2,74
|737.070
|% -4,86
|
|VANGD
|4,57
|22.192.868
|% -4,39
|
|HURGZ
|1,78
|5.330.172
|% -3,78
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% -0,71
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% -0,60
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% -2,94
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2280
|13,2353
|% 0,40
|
|Euro
|15,0334
|15,0950
|% 1,13
|
|Sterlin
|17,8562
|17,9458
|% 0,86
|
|Frank
|14,4593
|14,5464
|% 0,89
|
|Riyal
|3,5141
|3,5317
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|8,90
|
|Altın Gr.
|776
|777
|7,96
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|0,14
|
|B. Petrol
|78,05
|78,05
|-1,48
|
Seans Raporu
18:05
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