***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 22.12.2021 tarihine kadar altı aylık süre için Genel Müdür Vekili görevini yürüten Tahsin Uçardağ'ın Genel Müdür Vekili görevini 28.02.2022 tarihine kadar sürdürmesine, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Konuya ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu, 30.12.2021 tarih ve 67/1921 sayılı toplantısında onaylanmış olup, ilgili yazı 05.01.2022 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989215BIST