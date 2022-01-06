***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2022 10:44
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 22.12.2021 tarihine kadar altı aylık süre için Genel Müdür Vekili görevini yürüten Tahsin Uçardağ'ın Genel Müdür Vekili görevini 28.02.2022 tarihine kadar sürdürmesine, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Konuya ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu, 30.12.2021 tarih ve 67/1921 sayılı toplantısında onaylanmış olup, ilgili yazı 05.01.2022 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989215
BIST
10:462.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.012
En Düşük
1.978
10:4613,7541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0860
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
10:4615,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0764
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
10:46798,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,53
|Açılış
|: 798,39
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:44
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|13.353.301
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|HURGZ
|2,13
|18.619.740
|% 5,45
|
|AYGAZ
|25,62
|24.887.750
|% 5,43
|
|ELITE
|22,04
|43.802.609
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,06
|27.558.186
|% -9,72
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|IHAAS
|11,11
|1.877.651
|% -4,47
|
|MMCAS
|2,95
|76.904
|% -3,59
|
|THYAO
|24,64
|850.285.657
|% 3,10
|
|EREGL
|30,66
|515.005.705
|% -0,65
|
|SISE
|14,51
|466.493.045
|% 0,69
|
|PETKM
|9,11
|433.263.365
|% 3,05
|
|KRDMD
|10,22
|338.734.125
|% -0,78
|
|PETKM
|9,11
|433.263.365
|% 3,05
|
|YKBNK
|3,49
|147.101.660
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,28
|84.002.149
|% -0,44
|
|ODAS
|1,38
|48.440.971
|% 0,00
|
|THYAO
|24,64
|850.285.657
|% 3,10
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7298
|13,7450
|% 0,56
|
|Euro
|15,5049
|15,5408
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,5734
|18,6666
|% 0,68
|
|Frank
|14,9365
|15,0265
|% 0,79
|
|Riyal
|3,6606
|3,6790
|% 0,98
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-9,89
|
|Altın Gr.
|798
|798
|3,57
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-0,58
|
Seans Raporu
10:44
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10:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 41 artarak (% 0.15 ) 2, 216
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10:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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10:56XU100
Endeks 2, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 6, 581.00 milyon TL de
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10:56INDES
Yüzde 4.15 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 824, 455 adet işlem
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10:54AYGAZ
Yüzde 5.68 oranında artışla 25.68 lira fiyatla işlem gören hissede 950, 912 adet işlem