***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinin %1,3'üne denk gelen A Grubu imtiyazlı 390.000 TL nominal pay sahibi Haşmet Aslan, sahip olduğu tüm paylarının 80.000 TL nominal adetini HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR'a, 175.000 TL nominal adeti OSAMA YAHYA O FELALI'ye ve kalan 135.000 TL nominal adeti ARWA SALEH M MANGOUSH'a mıza devir edilmesi hususunda talimat göndermiştir. Sözkonusu talimat ek'te yer almakta olup talimat işlemi yerine getirilmiştir.kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033456BIST