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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.05.2022 21:32
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin ve şirketimiz çıkarılmış sermayesinin sadece %1,3'ünü temsil eden 390 Bin TL nominal değerli A grubu imtiyazlı pay sahibi Haşmet Aslan'ın OFAC listesinde yer aldığına muttali olmuş bulunmaktayız.
Öncelikle bilinmelidir ki Şirketimiz tüm iş ve işlemlerinde mer'i kanunlara her zaman tam bir şekilde uymakta, paydaşlarının ve iş ortaklarının haklarının korunması için tüm tedbirleri almaktadır. Şirketimiz tarafından yapılan tüm işlemler açık ve şeffaf bir şekilde icra edilmekte olup, tüm iş ve işlemler düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşların daima gözetim ve denetimi altında bulunmaktadır.
Ayrıca şirketimiz bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlenmektedir. Bugüne kadar yapılan hiçbir denetimde kanun ve nizamnamelere aykırılık tespit edilmemiştir. Herhangi bir şahısla mahiyeti belirsiz ve hukuksuz hiçbir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz hiçbir işlem yapılmamıştır.
Tüm bunlara rağmen Haşmet Aslan'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası talep edilmiş ve aynı şahsın 27.05.2022 tarihinde Şirketimize sunduğu istifa dilekçesi kabul edilerek şirketimizdeki tüm idari yetkileri sonlandırılmıştır. Bunun da fevkinde Haşmet Aslan, sahip olduğu 390 Bin TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı paylarını diğer ortaklara devrettiğini ve gerekli virman işlemlerinin Şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yapılmasını talep eden talimatını 30.05.2022 tarihinde göndermiştir.
Bu meyanda Haşmet Aslan'ın şirketimiz ile ne idareci ne paydaş olarak ne de herhangi bir başka nam altında münasebeti kalmamıştır. Haşmet Aslan'ın şirketimizle hiçbir ilişiğinin kalmadığı bilgisinin en kısa sürede OFAC'a iletileceği ve şirketimizin ve paydaşlarımızın hukukunun korunması tahtında ulusal ve uluslararası yetkili adli ve/veya idari merciiler nezdinde yapılması gereken tüm girişimlerin usulüne uygun ve etkin bir şekilde yapılacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
          
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033453


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