***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 23.02.2026 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevinden istifaen ayrılan Orhan Albayrak'ın yerine ilk Genel Kurulda onaylanmak üzere, Ahmet Şahin'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına,- Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ve Genel Müdürlük görevinden istifaen ayrılmak isteyen Salih AVCI'nın Yönetim Kuruluna sunduğu istifa dilekçesinin kabul edilmesine,- İlk Genel Kurulda onaylanmak üzere Sayın Gülşah Yiğidoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,- Şirketimizin Genel Müdür Yardımcısı görevinde olan Emin Tarık Argıt'ın 6 ay süre ile Genel Müdür Vekili olarak atanmasına,- Yönetim kurulu üyelerinden Alaeddin Şengüler'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına,- Yönetim kurulu başkanı olarak atanan Alaeddin Şengüler'in ve Genel Müdür Vekili olarak atanan Emin Tarık Argıt'ın müştereken atacakları imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine,İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116567BIST