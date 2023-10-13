***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTREND GYO A.Ş. bitirdiği projelere bu yıl da toplam 240 daire ve 6 dükkandan oluşan TREND BULVAR projesini ekledi. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle mahallesinde özellikle öğrenciler ve yeni evliler dikkate alınarak hayata geçirilen projeden konut satın alan müşterilere anahtar teslimi devam etmektedir. Ekim ayı sonu itibariyle yapılacak resmi açılışı takiben TREND BULVAR'da yaşam tam olarak başlayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205813BIST