***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 13:33
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TREND GYO A.Ş. bitirdiği projelere bu yıl da toplam 240 daire ve 6 dükkandan oluşan TREND BULVAR projesini ekledi. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle mahallesinde özellikle öğrenciler ve yeni evliler dikkate alınarak hayata geçirilen projeden konut satın alan müşterilere anahtar teslimi devam etmektedir. Ekim ayı sonu itibariyle yapılacak resmi açılışı takiben TREND BULVAR'da yaşam tam olarak başlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205813
BIST
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14:368.129
En Düşük
|Değişim
|: -1,57%
|| -130,00
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:3627,8028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0771
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:3629,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0156
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:361.692,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 26,03
|Açılış
|: 1.692,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,64
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:34
|AYCES
|465,30
|28.184.627
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.686.664
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.513.514
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.796.972
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.322.947
|% -9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|4.016.957
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|10.492.175
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,44
|244.493.416
|% -9,12
|
|BRSAN
|997,60
|3.316.752.795
|% 0,94
|
|THYAO
|220,70
|3.195.737.315
|% -1,95
|
|PETKM
|24,10
|2.646.069.116
|% 2,99
|
|ASELS
|43,28
|2.458.138.140
|% 0,42
|
|YKBNK
|18,78
|2.437.800.374
|% -3,00
|
|ZOREN
|6,34
|1.174.426.343
|% 0,16
|
|EKGYO
|7,75
|1.414.086.095
|% -2,27
|
|YKBNK
|18,78
|2.437.800.374
|% -3,00
|
|PETKM
|24,10
|2.646.069.116
|% 2,99
|
|ODAS
|13,36
|1.254.785.290
|% -1,26
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7955
|27,8007
|% 0,27
|
|Euro
|29,2784
|29,2887
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7476
|33,9169
|% 0,26
|
|Frank
|30,5089
|30,6927
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3897
|7,4268
|% 0,26
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|24,18
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.691
|24,24
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.435
|11.521
|94,00
|
|Yarım
|5.735
|5.783
|48,00
|
|Çeyrek
|2.859
|2.891
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,83
|0,35
|
|B. Petrol
|89,09
|89,09
|3,09
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49OSMEN
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 217.10 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 102 adet işlem
-
14:48SNKRN
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 31.70 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 634 adet işlem
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ASELS, SISE
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 03 kaybederek (% -1.63 ) 7, 061
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, AVHOL, BMSTL, MAALT, VERUS, MRSHL, CMBTN, HKTM