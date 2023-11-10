***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTrend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri 10.11.2023 tarihinde yaptıkları toplantıda aşağıda belirtilen kararları almışlardır.09.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ataması yapılan Sayın Halit Erhan Okutan ile son yapılan görüşmede detaylarda anlaşılamadığından yapılan atamanın iptaline, boş bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için atamanın bilahare yapılmasına,Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217086BIST