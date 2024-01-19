***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.01.2024 tarihinde akşam saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar, bir çalışanımızın ve şirketimizin kurumsal e-posta adresini ele geçirerek kayıtlı kişilerin e-posta adreslerine şirketimiz ve çalışanımıza iftira içerir nitelikte mesajlar göndermiştir.Şirket yönetimimiz tarafından ilk andan itibaren mesai gözetilmeksizin yapılan çalışmalarda şu ana kadar e-posta adresleri hariç herhangi bir kişisel veri ihlali tespit edilmemiştir. Ancak kurumsal itibarımızı hedef alan bu iftiralara karşı araştırmalarımız ve hukuki mücadelemiz hız kaybetmeden devam etmektedir. Konu ile ilgili tüm gelişmeler, en şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanmaya devam edecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241577BIST