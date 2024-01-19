***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2024 10:51
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.01.2024 tarihinde akşam saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar, bir çalışanımızın ve şirketimizin kurumsal e-posta adresini ele geçirerek kayıtlı kişilerin e-posta adreslerine şirketimiz ve çalışanımıza iftira içerir nitelikte mesajlar göndermiştir.
Şirket yönetimimiz tarafından ilk andan itibaren mesai gözetilmeksizin yapılan çalışmalarda şu ana kadar e-posta adresleri hariç herhangi bir kişisel veri ihlali tespit edilmemiştir. Ancak kurumsal itibarımızı hedef alan bu iftiralara karşı araştırmalarımız ve hukuki mücadelemiz hız kaybetmeden devam etmektedir. Konu ile ilgili tüm gelişmeler, en şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanmaya devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241577
BIST
'
12:227.964
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -51,76
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.947
En Yüksek
8.045
12:2230,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0563
|Açılış
|: 30,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
12:2232,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0516
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
12:221.970,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,27
|Açılış
|: 1.970,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.971,66
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler12:20
|KBORU
|86,35
|780.163.277
|% 10,00
|
|KGYO
|38,90
|26.842.205
|% 9,95
|
|AKYHO
|5,07
|66.098.238
|% 8,57
|
|KFEIN
|88,45
|378.979.337
|% 8,33
|
|BINHO
|360,00
|600.974.995
|% 6,67
|
|ICUGS
|12,33
|11.330.164
|% -4,42
|
|MANAS
|8,17
|9.191.225
|% -2,97
|
|SOKM
|54,30
|132.236.923
|% -2,60
|
|DNISI
|15,35
|13.389.165
|% -2,35
|
|ENJSA
|49,42
|171.636.385
|% -2,33
|
|ASTOR
|108,10
|1.352.591.041
|% -2,08
|
|CATES
|64,70
|1.343.012.821
|% 3,35
|
|KBORU
|86,35
|780.163.277
|% 10,00
|
|MEGMT
|38,06
|681.128.731
|% 6,19
|
|BINHO
|360,00
|600.974.995
|% 6,67
|
|BEGYO
|5,07
|295.404.983
|% 2,42
|
|CATES
|64,70
|1.343.012.821
|% 3,35
|
|MEGMT
|38,06
|681.128.731
|% 6,19
|
|LRSHO
|3,65
|54.789.017
|% -1,62
|
|REEDR
|24,10
|335.028.231
|% 2,55
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1866
|30,1915
|% 0,19
|
|Euro
|32,8833
|32,8979
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,1810
|38,3725
|% 0,06
|
|Frank
|34,6273
|34,8359
|% 0,18
|
|Riyal
|8,0253
|8,0656
|% 0,17
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|914,03
|915,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,36
|956,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,47
|79,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,73
|2.029,02
|% 0,66
|