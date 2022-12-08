***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2022 20:54
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Arwa Saleh M Mangoush adına vekaleten Sirac AVCI tarafından Şirketimize gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086222
BIST
18:054.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 28,88
|Açılış
|: 4.823
|
|Önceki Kapanış
|: 4.827
|
4.859
En Düşük
4.711
18:0518,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7480
|
18,6576
En Düşük
18,6193
18:0519,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0204
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,7079
En Düşük
19,6559
18:051.072,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.073,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,85
|
1.073,82
En Düşük
1.071,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,84
|96.781.991
|% 10,00
|
|SNICA
|38,28
|806.396.503
|% 10,00
|
|KOZAL
|396,50
|2.028.974.538
|% 9,99
|
|KUYAS
|21,46
|183.036.319
|% 9,99
|
|OZSUB
|16,42
|42.258.397
|% 9,98
|
|VBTYZ
|60,75
|8.026.472
|% -10,00
|
|EMNIS
|64,35
|3.585.010
|% -10,00
|
|GLCVY
|33,04
|308.827.315
|% -9,97
|
|BALAT
|14,50
|2.412.363
|% -9,38
|
|KRDMB
|14,40
|361.775.008
|% -7,87
|
|THYAO
|135,80
|9.586.996.575
|% 0,82
|
|KRDMD
|15,98
|6.211.227.540
|% -4,77
|
|ASELS
|51,60
|5.880.376.537
|% 4,50
|
|TUPRS
|437,00
|5.583.697.906
|% -5,00
|
|PETKM
|16,24
|4.857.847.004
|% -4,81
|
|EKGYO
|7,21
|4.479.342.087
|% 4,19
|
|KRDMD
|15,98
|6.211.227.540
|% -4,77
|
|PETKM
|16,24
|4.857.847.004
|% -4,81
|
|ISCTR
|10,05
|2.811.482.810
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,57
|703.242.805
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6405
|18,6439
|% 0,03
|
|Euro
|19,6447
|19,7079
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7420
|22,8561
|% -0,00
|
|Frank
|19,8188
|19,9382
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.790
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.073
|0,97
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|40,00
|
|Tam
|7.213
|7.269
|4,00
|
|Yarım
|3.493
|3.554
|2,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.776
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,84
|0,02
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HTTBT
Yüzde 7.50 oranında artışla 30.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 481, 929 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 84 artarak (% 0.04 ) 4, 225
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, UZERB, OZSUB, KOZAL, SMRTG, KOZAA, YESIL, VKING, SNICA, KUYAS
-
17:58
YESIL, ZEDUR, INDES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ALCAR, PINSU, PENTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında