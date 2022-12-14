***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.12.2022 21:02
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Arwa Saleh M Mangoush adına vekaleten Sirac AVCI tarafından Şirketimize gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086958
BIST
12:205.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,80
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:2018,6496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:2019,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0508
|Açılış
|: 19,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8761
En Düşük
19,7315
12:201.084,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.084,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:19
|BTCIM
|40,70
|828.342.711
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|88.711.620
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|32.120.984
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|187.889.705
|% 9,97
|
|GEDIK
|7,63
|23.716.493
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|KONTR
|172,10
|207.874.656
|% -5,70
|
|YEOTK
|80,95
|49.894.042
|% -5,16
|
|KRDMD
|18,71
|4.840.530.322
|% -0,58
|
|THYAO
|143,60
|3.693.312.014
|% -0,28
|
|ASELS
|60,20
|3.312.729.964
|% 1,43
|
|EKGYO
|8,24
|2.729.908.717
|% 4,17
|
|AKBNK
|18,09
|2.673.103.793
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,24
|2.729.908.717
|% 4,17
|
|SKBNK
|2,84
|815.384.602
|% 2,90
|
|KRDMD
|18,71
|4.840.530.322
|% -0,58
|
|VAKBN
|11,12
|2.670.827.245
|% 5,40
|
|YKBNK
|11,86
|2.483.180.684
|% 2,68
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6458
|18,6507
|% 0,04
|
|Euro
|19,8605
|19,8687
|% 0,27
|
|Sterlin
|23,0218
|23,1373
|% 0,21
|
|Frank
|20,0243
|20,1449
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,03
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|7.245
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.281
|7.327
|-17,00
|
|Yarım
|3.526
|3.582
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,47
|80,47
|-0,21
|