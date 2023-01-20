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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

20.01.2023 18:32
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz pay sahiplerinden
1- Sayın Osama Yahya O Felali, Şirketimiz sermayesinin %34,33'üne denk gelen 8.925.000 TL nominal adet B grubu ve 1.375.000 TL nominal adet A grubu olmak üzere toplam 10.300.000 TL nominal değerli paylarınının
- 528.000 TL nominal değerli A Grubu ve 4.462.000 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 4.990.000 TL nominal adet pay Alaeddin Şengüler'e
- 847.000 TL nominal değerli A Grubu ve 4.463.000 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 5.310.000 TL nominal adet pay Gülşah Yiğidoğlu'na
2- Sayın Arwa Saleh M Mangoush, Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu paylardan 153.000 TL nominal adet A Grubu ve 537.000 TL nominal adet B Grubu payları olmak üzere toplam 690.000 TL nominal adet pay Gülşah Yiğidoğlu'na 
satışını Borsa dışında gerçekleştirdiklerini Şirketimize Tebliğ etmişlerdir.
Bu kapsamda konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği gereği açıklamaları ek'te yeralmaktadır.
              
 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103529


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SDTTR 110,20 337.747.945 % 9,98  
EYGYO 20,06 461.429.566 % 9,98  
PKART 28,64 37.390.979 % 9,98  
SOKE 14,57 27.353.485 % 9,96  
ONCSM 60,15 4.332.905 % 9,96  
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Sterlin 23,1905 23,3068 % -0,08  
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Riyal 4,9930 5,0180 % 0,11  
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Altın Ons 1.925 1.925 -8,34  
Altın Gr. 1.164 1.164 -3,85  
Cumhuriyet 7.843 7.962 37,00  
Tam 7.887 7.953 -35,00  
Yarım 3.852 3.892 -17,00  
Çeyrek 1.926 1.946 -8,00  
Gümüş.Ons 23,81 23,86 -0,03  
Gümüş Gr. 14,41 14,43 -0,01  
B. Petrol 86,88 86,88 0,72  
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