***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2023 18:58
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında pay sahibi Gülşah Yiğidoğlu'nun Şirketimize gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188812
BIST
'
17:597.496
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -106,13
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5925,8451
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3442
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5928,1621
En Yüksek
|Değişim
|: -4,62%
|| -1,3642
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:591.595,24
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -78,99
|Açılış
|: 1.595,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GARAN
|54,45
|6.895.550.189
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|130.257.695
|% 10,00
|
|YKBNK
|16,94
|15.227.222.587
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|31.418.842
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,00
|2.762.208.538
|% -13,11
|
|PCILT
|31,32
|338.460.406
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.234.208.173
|% -10,00
|
|CVKMD
|407,70
|825.480.532
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.405.890
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|15.227.222.587
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,10
|14.808.352.990
|% 7,80
|
|THYAO
|231,10
|13.540.830.269
|% -3,59
|
|AKBNK
|30,42
|11.624.540.090
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.694.437.174
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|15.227.222.587
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,10
|14.808.352.990
|% 7,80
|
|EKGYO
|8,38
|5.542.450.719
|% -6,68
|
|SKBNK
|4,08
|2.376.091.223
|% 3,82
|
|AKBNK
|30,42
|11.624.540.090
|% 9,98
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8142
|25,8451
|% -4,94
|
|Euro
|27,9812
|28,1621
|% -4,62
|
|Sterlin
|32,5612
|32,7245
|% -5,56
|
|Frank
|29,1485
|29,3241
|% -5,49
|
|Riyal
|6,8618
|6,8962
|% -5,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,82
|
|Altın Gr.
|1.590
|1.590
|-83,76
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.780
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.406
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.695
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,15
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL