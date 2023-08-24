***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2023 18:42
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında pay sahibi Gülşah Yiğidoğlu'nun Şirketimize gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189423
BIST
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13:037.453
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -38,53
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.443
En Yüksek
7.585
13:0326,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,5541
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
13:0328,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,6467
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
13:031.625,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 41,19
|Açılış
|: 1.625,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ALFAS
|869,30
|1.095.314.992
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|27.437.170
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.316.584
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.766.511.715
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.545.081
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.125.370
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.257.730
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|289,90
|6.179.539.324
|% 1,72
|
|TTKOM
|26,80
|3.302.048.637
|% 4,85
|
|KLSER
|104,50
|3.027.592.340
|% -8,89
|
|THYAO
|229,20
|3.008.084.349
|% -0,56
|
|AKBNK
|29,82
|2.990.102.883
|% -1,97
|
|YKBNK
|16,51
|2.639.469.055
|% -2,02
|
|ISCTR
|17,70
|2.296.582.599
|% -1,67
|
|TTKOM
|26,80
|3.302.048.637
|% 4,85
|
|SKBNK
|3,98
|419.772.255
|% -2,21
|
|AKBNK
|29,82
|2.990.102.883
|% -1,97
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3226
|26,3281
|% 2,15
|
|Euro
|28,4080
|28,4941
|% 2,32
|
|Sterlin
|33,1188
|33,2849
|% 2,54
|
|Frank
|29,6740
|29,8527
|% 2,48
|
|Riyal
|7,0188
|7,0540
|% 2,72
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.632
|1.632
|47,60
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.003
|11.106
|5,00
|
|Yarım
|5.518
|5.574
|2,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.787
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,50
|0,55
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|1,15
|