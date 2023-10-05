***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.10.2023 09:40
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında pay sahibi Gülşah Yiğidoğlu'nun Şirketimize gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199805
BIST
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10:168.424
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 91,05
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.375
En Yüksek
8.433
10:1627,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0439
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6008
En Düşük
27,3729
10:1629,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0680
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3768
En Düşük
28,8849
10:161.614,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.614,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler10:15
|YESIL
|5,72
|52.402.434
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|14.514.431
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|42.534.469
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|26.063.557
|% 9,98
|
|DMRGD
|16,46
|2.142.746
|% 9,95
|
|MANAS
|11,23
|54.247.108
|% -6,80
|
|TETMT
|1.900,70
|3.761.667
|% -6,20
|
|YONGA
|55,00
|122.430
|% -5,58
|
|GLRYH
|10,25
|2.427.597
|% -5,18
|
|ANSGR
|52,25
|3.736.043
|% -5,17
|
|KRDMD
|32,64
|1.173.328.685
|% 4,55
|
|THYAO
|242,90
|1.049.702.223
|% 1,84
|
|TUPRS
|149,00
|948.978.758
|% 0,81
|
|EREGL
|44,38
|905.865.668
|% 1,74
|
|ZOREN
|7,38
|600.385.632
|% 5,28
|
|ZOREN
|7,38
|600.385.632
|% 5,28
|
|KRDMD
|32,64
|1.173.328.685
|% 4,55
|
|ADESE
|2,57
|65.676.925
|% -1,15
|
|GSRAY
|8,45
|207.215.492
|% -1,97
|
|EKGYO
|8,08
|170.461.473
|% 1,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5660
|27,5720
|% 0,16
|
|Euro
|29,0262
|29,0633
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,3688
|33,5361
|% 0,08
|
|Frank
|29,9514
|30,1318
|% 0,10
|
|Riyal
|7,3282
|7,3649
|% 0,05
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|0,12
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,30
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.848
|10.966
|-36,00
|
|Yarım
|5.441
|5.500
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.712
|2.750
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|18,69
|18,72
|0,09
|
|B. Petrol
|86,19
|86,19
|0,38
|